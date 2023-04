A Mediaworks Hungary Zrt. idén is meghirdette az immár hagyományossá vált fotópályázatát, mely az idei évtől a fiatalon elhunyt Móricz-Sabján Simon (1980-2022) kiemelkedő tehetségének és munkásságának emléket állítva az ő nevét viseli. A díjátadó ünnepséget pénteken tartották.

Csermely Péter tartalomfejlesztési vezérigazgató-helyettes köszöntőjében arról beszélt, az első Móricz-Sabján Simon Fotópályázatnak a szakmaiság mellett lelki értelemben súlya, szellemi értelemben pedig térfogata van. Kifejtette, egy Simonról elnevezett pályázatra érkező munkáknak meg kell felelniük az őáltala képviselt színvonalnak.

Biztos vagyok benne, hogy fotós kollégáink érzik ezt a tétet, érzik, hogy miért más ezen a fotópályázaton elindulni és nyerni, mint az eddigieken. Biztos vagyok benne, hogy a munkáikkal fel tudnak nőni ennek a rendezvénynek a névadójához

– szögezte le.

Vémi Zoltán, a Világgazdaság fotóriportere, a zsűri egyik tagja ismertette, hogy idén 292 pályamű érkezett be, összesen 646 kép. A 2022-as évben készült fotókat 8 kategóriában értékelték, 24 díjat osztottak ki.

A Képriport kategóriában II. helyezést ért el Matey István, a Hajdú-bihari Napló és a Hajdú Online egykori fotóriportere, az elismerést Hargitai Ádám vezérigazgató-helyettestől és Vémi Zoltántól vette át.

Matey István (jobbról) a díj átvételekor

Forrás: Szabad Alföld / Németh András Péter

István ugyan lassan két éve már nem jól megpakolt fotóstáskával a vállán jön be reggelente a Napló székházába, de nem dobta egy szekrény mélyére az oly sokat látott masináját – szerencsére. Akik dolgoztunk vele terepen is, tudjuk jól, milyen szakmai alázattal, precizitással és „ésszel” áll minden egyes képsorhoz, nincs összecsapott fotósorozat, és nincs félkész munka. Képek vannak, amik mesélnek. Éppen egy ilyen érzelmekre ható galériával érdemelte ki az újabb elismerését is: tavaly március elején a tiszabecsi segélypontnál járt, ahol az ukrajnai menekültekről készített riportot. Mikor arról kérdeztem, mit jelent számára ez a sorozat, személyes érintettségéről beszélt.

Én is Kárpátalján születtem, megérintett az a kétségbeesés és az az elkeseredettség, amit ott tapasztaltam, különösen látva a gyerekeket és családokat, az időseket

– vallotta be. Az érzelmek mind a nyolc képről csak úgy sütnek, szinte halljuk az elcsukló hangon kimondott búcsúszavakat. A Képriport kategória szerinte több szempontból is erős, és nehézségeket rejt: egy-egy erős képet „könnyű” készíteni, de az, hogy egy galéria minden egyes fotója önállóan is megállja a helyét, már nagyobb kihívás.