Átvenné a helyi általános iskola fenntartását a Nádudvari Református Egyházközség, amely február végével – a jogszabályi kereteknek megfelelően – be is adta erre vonatkozó kérelmét a Berettyóújfalui Tankerületi Központhoz. Ezzel párhuzamosan pedig a Magyarországi Református Egyház Zsinatán keresztül a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságára is beadták szándéknyilatkozatukat a gyülekezet vezetői. A részletekről Őz Lajos esperest, lelkipásztort kérdeztük.

Egy évtizeddel ezelőtt már volt kezdeményezés a református oktatás újraindítására a városban, de akkor nem talált meghallgatást a több száz támogató család hangja. Mostanra talán megérlelődött a gondolat, a közös akarat és az összefogás ereje a református nevelés intézményes munkájára

– fogalmazott a Hajdú Online megkeresésére az egyházközség vezetője. Hozzátette: hosszú évtizedekre nyúlik vissza a településen a református egyházközség szolgálata. A történelmi örökség és a társadalmi felelősségvállalás meghatározza a gyülekezet szeretetszolgálatát, evangéliumi elkötelezettségét. Az idősgondozás és szociális segítségnyújtás terén az elmúlt évtizedekben igyekezett a gyülekezet a Nádudvaron élők javára szolgálni.

Őz Lajos esperes

Őz Lajos elmondta, modern, a kor színvonalának megfelelő és a legmagasabb szintű oktatást kívánnak nyújtani a tanulók számára. Az ehhez szükséges feltételeket saját, illetve fejlesztési források bevonásával biztosítanák korszerű, energiahatékony épületekben. A jelenlegi tantestülettel kapcsolatban úgy fogalmazott: hatalmas megbecsüléssel, elismeréssel lehet csak szólni a Kövy tanári karáról. Szakmaiságukról, erkölcsi nevelő hatásukról, azok tudnak leghitelesebben beszámolni, akik kezük alatt nőttek fel.

Az elmúlt évtizedekben, hitoktatói szolgálataim során magam is megtapasztalója voltam hivatástudatuknak. Akik továbbra is elkötelezettek az ifjúság formálására, tanítására, azokkal örömmel fogjuk végezni a közös szolgálatot – emelte ki.

Hangsúlyozta, a református iskolák a magyar közoktatás megkerülhetetlen közössége, amely előre mutató, magas minőségű pedagógiai munkát végző hálózat. A szellemi-lelki-testi nevelés keresztyén értékrenden alapuló szolgálata minden gyermek számára erőforrást jelenthet. A nevelőtestülettel összefogva lehetőségek tárháza nyílik, hogy tehetség kibontakoztatás és-gondozás; művészeti-sport képességek fejlesztése gazdagíthassa a tanítást.

Felekezeti vagy etikai oktatás választás szerint

– A lelki, erkölcsi nevelés eddig is az iskolai oktatás szerves része volt, a közismereti és készségtárgyak mellett. A jövő nemzedékét, Nádudvar jövendő közösségét ezek mentén tudjuk oktatni, nevelni és formálni a pedagógusokkal és a családokkal együttesen, közös akarattal. A református iskolák működési gyakorlata szerint, felmenő rendszerben alakulhat ki a hitéleti, keresztyén nevelési közeg, intézményi kultúra – osztotta meg az oktatásszervezéssel kapcsolatosan Őz Lajos, majd kijelentette, az egyházi (szociális és oktatási) intézmények szélesre tárják mindenki előtt szeretetközösségüket, kínálják magas minőségű szakmai szolgálatukat. A felekezeti és etikai nevelés választható ma is mindenki számára.

A Nádudvari Református Egyházközség lelkipásztora a továbbiakról elmondta, a fenntartó-váltáshoz kapcsolódó véleményezési folyamatokat a Berettyóújfalui Tankerületi Központ vezeti majd le. A szándéknyilatkozatokat március végéig összesítik a nevelőtestület, a szülői közösség és a diákönkormányzat tájékoztató alkalmai után.

A jogszabályi keretek alapján minden érintettnek joga és lehetősége van kinyilvánítani szándékát. Amennyiben az iskolai közösségek többségükben támogatják a fenntartóváltást, annak értelmében azt a Köznevelésért Felelős Államtitkárság terjeszti fel a belügyminiszternek jóváhagyásra

– hangsúlyozta Őz Lajos.

