– Bármi is legyen világnézetünk, a kereszténység értékrendje Európa sorsát alapvetően meghatározza. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy országunk legfontosabb építőköve a család, melynek a kereszténységben megfogalmazott hagyományos értékeit védenünk kell minden más törekvéssel szemben. Elődeink tudták, hogy minden véleménykülönbség ellenére vannak olyan alapvető célok, melyek érdekében össze kell fogni. Ma is követnünk kell ezt a példát, hiszen ha nem is fegyverrel, de gazdasági, politikai síkon most is érnek támadások bennünket – mutatott rá. Mint mondta, az elődeink példát mutattak abban, hogy dolgozzunk mindannyian a magunk helyén, a magunk lehetőségei szerint nemzetünkért, lakóhelyünkért és családunkért.

Azt kívánom az ünneplőknek, hogy érezzük át ennek a napnak a jelentőségét, legyünk hűek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseihez. Legyen béke, szabadság és egyetértés!

– zárta szavait.

A beszéd után ünnepi műsor következett, majd a megjelent szervezetek képviselő elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Harsányi Bálint-emlékműnél.

KD