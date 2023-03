Térzenével és katonai tiszteletadás mellett az országzászló felvonásával kezdődött március 15-én Debrecenben a Kossuth téren az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulójának ünneplése. Az események ezt követően a Petőfi-szobornál folytatódtak, ahol kétszáz debreceni diák közös szavalata után ünnepi megemlékezést és koszorúzást is tartottak. A résztvevők innen aztán közösen, a Hajdú-Bihar Megyei Lovas és Huszárhagyomány-őrző Egyesület kíséretével masíroztak egészen a Kossuth térig, ahol késő délelőtt vette kezdetét a városi ünnepség. Az 1848-49-es indulókra vonuló menetet a Debreceni Helyőrségi Zenekar vezette.

A délelőtti főtéri megemlékezésen Papp László polgármester beszédében kiemelte: 175 évvel ezelőtt ez a nap, akárcsak a mai, szerdára esett. Egyszerű hétköznapnak indult, aztán ahogy a sorsfordító eseményekre jellemző, a pillanatnak öröklétet adott, ami történt. Öröklétet adtak az eseményeknek március bátor ifjai, a történések ikonikus helye, a Pilvax kávéház, Landerer nyomdája, valamint a 12 pont, a nemzeti dal és a kokárda – ami most itt van, a szívünk felett. – Pedig azóta éppen 175 esztendő eltelt, és hogy miért nem kopik meg ilyen hosszú idő után sem 1848 varázsa? Mert a nemzet őszinte, tiszta évszázadokon át kívánt szabadságvágyából ered. Vigye bármily távol tőlünk a sodró idő történelmünk fontos eseményeit és alakjait, ha az érzés, amely a forradalom tüzét táplálta, gyémánttisztaságú. Ha az a nemzet lelkéből gyökerező szabadságvágyból ered, akkor örök példaként, elhomályosíthatatlanul él majd a lelkünkben mindaddig, amíg egy ember lesz a Földön, aki magyarnak vallja magát – mondta.

Az első évforduló

– 1848–49 hősei az elsők között vannak, akikre emlékeznünk kell, akiknek jár ez a nap még akkor is, ha emberöltők teltek el azóta, hogy a magyar nép története során sokadjára kiállt függetlenségéért és vérét adta a magyar szabadságért – hangsúlyozta Papp László. Kiemelte, annak a városnak vagyunk büszke polgárai, amely jelentős mértékben járult hozzá a szabadságharc történelmi jelentőségéhez, és végső soron a magyar szabadság kivívásához. Szerinte büszkén mondhatjuk, hogy a forradalom kitörésének első évfordulóját az akkori magyar kormány Debrecenben ünnepelte, a város polgáraival együtt éppen ott, ahol most mi is állunk – ezen a napon.

A polgármester felidézte: Debrecenben mint ideiglenes fővárosban különösen nagyszabású volt a megemlékezés. Az ünneplés délelőtt a Szent Anna templomban kezdődött, majd a tömeg méltóságteljes átvonulását követően a Nagytemplomban folytatódott. Az akkori református püspök, Szoboszlai Papp István könyörgése nemcsak a kortársak, hanem az utókor számára, így a ma ünneplőknek is kijelölte az emlékezés távlatait. – 1848. március 15-e fordulópont volt a nemzet sorsában: mezsgye a múlt és a jövő között. Ahogy akkor természetesnek tűnt, úgy ma is természetes: az ember éltető eleme a szabadság, ami feltételezi a testvériséget, mert az emberek csak együtt lehetnek szabadok. A közösségek csak együtt élhetnek szabadon, együtt és nem egymás ellen. Jó lenne, ha ezt megértenénk, és képesek lennénk a higgadtságra, a jóhiszeműségre és arra, hogy megtaláljuk az együttműködés lehetőségét – fogalmazott.