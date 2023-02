Persze nem a zeleméri forrásvidékénél csíptük el, hanem egészen lent, Szepesnél, igaz, bőven messze a végétől (azaz onnan, ahol – Sáránd határában – összefolyik a Kondorossal).

Néhányan talán öregszüléink elbeszéléseiből még hallottunk arról, hogy Debrecen soványka folyóvize egykor ki is öntött, ha úgy hozták az égiek, s fagyos időben a környékbeli gyerekek akár csúszkálhattak, korcsolyázhattak is az elárasztott laposokon. Ha ennél is visszább tekintünk, azt látjuk: régen bizony vízimalmok duhogtak rajta.

Most azért ennyire nem fordult vissza az idő kereke – legalábbis még nem –, de azért jó látni, hogy a gyakran csak szikkadt posványként kanyargó patakocska most erőtől duzzadva folyik tova a maga útján. Vízutánpótlás szerencsére érkezett az utóbbi időkben, és kormányozzák is, ahová kell – az se maradjon ki a jóból.

Ha fülelünk, hallhatjuk a videón a lágy csobogást. Tavaszt ide, azonnal!

FGy