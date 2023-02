Csípős hideg ide, téli mínuszok oda, a víz és a bütykös hattyúk után a kirándulók is kezdenek visszatérni az újra feltöltődött Vekeri-tóra. A Debrecen melletti tóban az utóbbi hetek bőséges esőzései miatt újra van egybefüggő vízfelület, mégpedig ezen belül is azért, mert a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a nyírségi területeken lehullott. csapadékból lefolyásnak indult felszíni vizeket a Debrecen közelében tavaly kiszáradt tározók irányába kormányozta.

Az egybefüggő vízfelület a kemény februári időben azonban inkább egybefüggő jégfelületté változott a Vekerin, erről saját szemünkkel is meggyőződhettünk szombaton. Azt tapasztaltuk, hogy többen is rámerészkedtek, korcsolyáztak és jégkorongoztak, de olyan is volt, aki alatt egyszerűen megadta magát a felület. És bár tiltótáblát nem láttunk (ez nem jelenti azt, hogy nincs), a jégre lépés továbbra is veszélyes üzem, még a stabil mínuszokban is. Mindenki legyen nagyon óvatos!