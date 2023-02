A tavalyi rendkívüli aszály után a mögöttünk hagyott két hónap már bővelkedett csapadékban, a mostani időszakban többletként jelentkező vizekből pedig a vízügy igyekszik minél nagyobb mennyiséget visszatartani a rendszereiben, készülve egy esetleges későbbi aszályos időszakra – tudatta a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (Tivizig) Facebook-posztja nyomán a Pecaverzum.

A vízügy a Keleti-főcsatorna téli üzemvízszintjét emelte meg, hogy a Tiszán érkező árhullámokból tározni tudjon. Így jut víz például Hajdúnánás térségében a K-III öntözőfürtbe, ahol a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával és a gazdálkodókkal együttműködve tartanak vissza vizet mezőgazdasági célú felhasználásra. Szintén a Keleti-főcsatorna vízkészletéből Balmazújváros közelében ökológiai célú vízvisszatartás zajlik egy helyi természetvédelmi egyesülettel közösen a Magdolna-ér mellett.

A Nyírségi területeken lehullott csapadékból lefolyásnak indult felszíni vizeket pedig a Debrecen közelében tavaly kiszáradt tározók irányába kormányozzák, így mostanra már egybefüggő vízfelület alakult ki a Vekeri-tóban.

A Tivizig reményei szerint tavaszra az erdőspusztai tározókba is tudnak elegendő vizet kormányozni. Mindemellett a belvízkárok enyhítése érdekében - ahol erre feltétlenül szükség volt - belvízvédelmi készültséget is elrendeltek. Ugyanakkor ezeken a területeken is arra törekednek, hogy csak a káros vizeket vezessék le.