Vízkereszt, azaz Jézus Krisztus megjelenésének alkalmából Ternyák Csaba egri érsek mutatott be ünnepi szentmisét pénteken a Szent Anna-székesegyházban. Az ünnephez kapcsolódó vízszentelés szertartásán és az azt követő ünnepi misén idén is nagyon sokan vettek részt, a római katolikusok lelki hajlékában többek között Palánki Ferenc püspök, Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Papp László polgármester is megjelent.

A vízszentelés szertartása alatt az egybegyűltek a minden baj ellen védelmet nyújtó testi-lelki egészségért és megtisztulásért imádkoztak, hogy még közelebb kerülhessenek Krisztushoz.

Ternyák Csaba a közös imádság után arra hívta fel a megjelent hívek figyelmét, hogy a bölcsek zarándoklata nem más, mint az Isten kívánságára adott engedelmes válasz, az istenkeresés pedig olyan szimbólum, ami a zsidók újszülött királyának megtalálására és hódolatára utal.

– Mi is hasonló események hatása alatt vagyunk Benedek pápa római temetése kapcsán, mert a szentatya gazdag teológiai öröksége ma is gyakran eligazít bennünket – mutatott rá. A bibliai Lázár tanítása a főpásztor szerint minden mai utazónak útmutatóul szolgál, mivel azt jelenti, hogy az emberiség útra kelt Jézushoz. Elmondta azt is, hogy Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe nemcsak azokra vonatkozik, akik megtalálták, hanem a várakozókra, de jelenti az értelem belső mozgását is Krisztus felé.