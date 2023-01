Az ünnepek után fokozatosan okafogyottá váló fenyők ezen a napon, január 6-án kerülnek ki a legtöbb nappaliból, vízkereszt hagyományai azonban évről évre népszerűbbek a nagyvárosokban is. A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye sajtóirodája a Haon érdeklődésére arról tájékoztatott, hogy a régióban főként Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, de az utóbbi években Hajdú-Biharban is egyre többen kérik vízkereszt napjára a hajlékuk megáldását. A nyolcvanas évek végéig társadalmi-politikai okokból a keresztények ünnepkörzáró szokásai szinte teljesen a háttérbe szorultak, mára viszont a kisebb településeken több száz lakóházat hintenek meg szenteltvízzel. Ünnepi öltözékben járnak házról házra a ministránsok is, akiket rendszerint nagy szeretettel fogadnak otthonaikban a hívek. Bár a népi hagyomány szerint a fentieknek „gonoszűző” szerepe van, és a szentelt víz mágikus, gyógyító, rontást megelőző varázserővel bír, vízkereszt kapcsán elsősorban egyházi szokásról beszélünk. A Jézus Krisztus megjelenésének ünnepeként is emlegetett jeles napon a vízszentelés szertartását is elvégzik a szentmise elején, a hívek pedig a hagyományok szerint akár vihetnek is haza a megszentelt vízből.

SZD