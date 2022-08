Mint arról korábban már írtunk, rendre találkoznak vaddisznóval a Nagyerdőn járók. Illés-Rácz Mariann, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnökségi tagja is erre hívta fel a figyelmet június elején tartott sajtótájékoztatóján, és azt is közölte, hogy kezdeményezni fog egy párbeszédet a probléma megoldására az érintett szereplők közt, valamint sürgetőnek tartja figyelmeztető táblák elhelyezését az erdőbe vezető utakon. Megjegyezte, fontos, hogy az állatok élhessenek a természetes élőhelyükön biztonságban, és ne veszélyeztessék az embereket sem.

Mint megtudtuk, a rendőrség engedélyt adott ki az állatok elejtésére.

„A Debreceni Rendőrkapitányság a város belterületén megjelenő kárt okozó vad (vaddisznó) elejtésére – közegészségügyi, illetve közbiztonsági okból, illetve a köz- és magántulajdon súlyos károsodásától való megóvása érdekében – legutóbb 2022. június 22-én adott ki engedély a területileg illetékes vadásztársaság részére. Az engedély 2022. július 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik. Az engedély Debrecen, Kartács utca – Móricz Zsigmond körút – Pallagi út által körülhatárolt erdőrészre, a TEVA Gyógyszergyár, és a Köztemető közötti erdőterületekre vonatkozik. Annak azonban, hogy a kilövés megvalósuljon, további kritériumai is vannak. Egyebek között, a vadkilövés az emberi élet és az anyagi javak veszélyeztetése nélkül, a biztonsági követelmények betartása mellet, a környezet és a természet kíméletével kell, hogy megvalósuljon. Továbbá a végrehajtónak a lakosság előzetes széleskörű tájékoztatására is intézkednie kell (közlemény sajtóban és a város honlapján)” – tudatta a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóirodája.

Sokan az erdőn

A rendőrség által kárt okozó vaddisznó elejtésére kiadott engedély szigorú feltételek mellett a Kartács utca – Móricz Zsigmond körút – Pallagi út által körülhatárolt erdőrészre, a TEVA Gyógyszergyár, és a Köztemető közötti erdőterületekre vonatkozik a Hajdú Főnix Vadásztársaság területének peremén.

Ez a gyakorlatban egy 200 méter hosszú erdősáv, amely előtt a vadászterületen hat szórót, dagonyát, sózót hoztunk létre, itt etetjük folyamatosan a vaddisznót, és hozzuk terítékre, hogy ne menjen be a városba. Ez persze nem százszázalékos védelem, de jelentősen lecsökkenti a beljebb merészkedők számát

– tudtuk meg Sztányi Gábortól, a Hajdú Főnix Vadásztársaság hivatásos vadászától. Azt is elmondta, hogy az elmúlt három évben ez az engedélyt félévente folyamatosan megújították. A vadászok tapasztalatai szerint azért érzékeli most a lakosság úgy, hogy nagyobb jelenléttel bírnak a vaddisznók, mert az utóbbi időben, főleg a Covid-járványhelyzet óta, rengetegen mennek ki a Nagyerdőbe, hajnaltól késő estig vannak ott emberek. Ráadásul nagyon sokan visznek kutyákat is, melyektől a vaddisznó különösen fél, és menekül.

A konfliktust valójában az okozza, hogy mi megyünk be az ő területükre

– hangsúlyozta a hivatásos vadász. Hozzátette: tudtával az elmúlt harminc évben nem fordult elő a Nagyerdőn, hogy vaddisznó emberre támadt, ellenben az erdőbe bevitt kutyák téptek már szét vaddisznót és őzet is.

– Nehéz megbecsülni a számukat, már csak azért is, mert nagyon nagy a vaddisznó-fluktuáció a területen. Kimennek a mezőgazdasági területekre, a Hortobágy meg Hajdúsámson felé, utána visszajönnek a Nagyerdőbe makkozni és turkálni; több ezer hektáron mozognak. Mi, vadászok úgy érzékeljük, hogy az utóbbi időben a vaddisznók – a lakossági észlelések ellenére is – jelentősen megfogyatkoztak Debrecen körül. Gyérítésük így is nagy feladat, amit vadásztársaságunk felvállalt. Az elmúlt két hónapban, júniusban és júliusban a vadásztársaság területén nagyon sokat, összesen nyolcvan vaddisznót hoztunk terítékre és jelentettünk a kormányhivatalnak – közölte Sztányi Gábor.

SzT