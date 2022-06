A Nagyerdőn tapasztalható vaddisznóveszélyre hívta fel a figyelmet a napokban sajtótájékoztatóján a helyszínen Illés-Rácz Mariann, a Civil Fórum Debrecen Egyesület elnökségi tagja. Mint elmondta, az utóbbi időszakban naponta kap jelzést arról, hogy az esténként futók vagy sétálók vaddisznókkal találkoznak. – A korábbi tapasztalatokkal szemben, amikor zajkeltésre elszaladtak az állatok, vagy meg se közelítették az embert, mostanra mintha hozzászoktak volna a zajhoz, a fényhez, a közelségünkhöz. Emiatt teljesen váratlanul elénk toppanhatnak. A Nagyerdő a város egyik legkedveltebb és leglátogatottabb helye; az a célom, hogy felhívjam a figyelmét az itt sportolóknak, időseknek, gyerekkel, kutyával erre sétálóknak – mondta el Illés-­Rácz Mariann.

Éjszaka, koncertről haza…

Arról is szót ejtett, hogy párbeszédet fog kezdeményezni a probléma megoldására az érintettekkel. – A végcél az, hogy az állatok élhessenek a természetes élőhelyükön biztonságban, és ne veszélyeztessék az embereket sem. Nem hallottam még balesetről, de olykor csak a véletlenen múlt, hogy nem lett baj, épp ezt a bajt szeretnénk megelőzni – hangsúlyozta. Hozzátette, jön a rendezvények időszaka, amikor tele lesz az erdő emberekkel, és a sötétben sokan tartanak majd hazafelé. Szavai szerint a legtöbb észlelés a stadion körül, valamint a Nagyerdei körúton, lényegében a körforgalomtól a Hadházi útig történt, továbbá a Kartács utca környékén rendszeres a vaddisznók jelenléte.

– Tény, hogy a Debrecen környéki vadásztársaságok területén nagyobb részben már kipusztult, illetve kilőtték a vaddisznókat. De tudni kell, hogy a Nagyerdőn egy elkülönült, körbehatárolt egység, úgynevezett remíz van, ahol nem tudni, miért, de egyelőre úgy tűnik, az afrikai sertéspestis (ASP) viszonylag megkímélte a vaddisznóállományt; kevesebb az elhullás, és ez az állomány jól tartja magát – mondta el érdeklődésünkre dr. Forgács Barna, a megyei vadászkamara elnöke. – Az nem új keletű, hogy az állatok bemennek a Klinika környékére, a két fő telep közt úgy öt éve minden éjjel feltúrják a földet. De láttunk már a Vezér utcán sétáló vaddisznót, és volt egy kilövés is a Honvéd utcán, egy óvoda területén – emlékeztetett.

Szigorú előírások mellett

Hangsúlyozta: részben azért jön be a vaddisznó lakott területre, mert itt nem vadásznak rá, csak kilőni lehet, azt is nagyon korlátozottan. Az említett Honvéd utcai esetben egyedi rendőrségi engedély szólt a megyei fővadász részére, egyetlen alkalomra, adott helyre, szigorú biztonsági előírások mellett. – Másrészt az emberek maguk is hozzájárulnak a kialakult helyzethez: kirakják a szemetet, amiben a vaddisznó szívesen keres táplálékot, sőt, oda is szokik – mutatott rá az elnök. Saját tapasztalata szerint ugyanannyi az állat a Nagyerdőn, mint korábban, nem tudta megmondani, miért van mostanában több észlelés, ami, mint megjegyezte, nagyon szubjektív.

– A vaddisznó általában sötétedéskor indul útnak, csendben közlekedik az erdőben, igazi rejtőzködő életet él, ezért is nehéz elejteni, és valóban meglepetésszerűen találkozhatunk vele. Fontos azonban tudni, hogy alap­esetben nem kell tőle félni, menekül az ember elől. Kivéve, ha malaca van, sérült vagy beteg, ilyenkor veszélyessé válhat.

Ha valaki vaddisznóval találkozik, semmiképpen ne próbáljon kapcsolatot keresni vele, hanem minél előbb nagy robajjal, zörgéssel távozzon! Ha az állat támadónak tűnik, be kell állni egy fa mögé, és nem mozogni

– javasolta Forgács Barna.

Berlinben szinte városi polgárok

– Sajnos, a vaddisznó hozzászokik az emberhez, megszokja a zajokat, úgy mondjuk, domesztikálódik. Például Berlinben az emberek ottléte ellenére is bemennek a városi erdőkbe, parkokba, de már Budapesten és úgy látszik, Debrecenben is egyre inkább szem elé kerülnek. Talán azért is érzékeli jobban jelenlétüket a lakosság, mert egyre bátrabban, otthonosabban mozognak köztünk – mondta a megyei vadászkamara elnöke.

SzT