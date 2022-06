Már tavaly év vége óta tart az az átalakítási folyamat, melynek végén többek között grillpavilonnal, építészettörténeti tanösvénnyel és egy tóval is bővül Debrecen egyik legfontosabb érkezési pontja. Mint ismert, a Petőfi teret csaknem 900 millió forintból, európai uniós támogatással alakítják át teljesen (ebben az összegben viszont nincs benne a grillpavilon kiépítése, arra külön közbeszerzést írt ki az önkormányzat), a munkálatoknak pedig most hétfőn már a második ütemét kezdték el, amely egészen szeptember közepéig tart.

Ez persze forgalomkorlátozással is jár: ahogy arra a polgármesteri hivatal múlt pénteken figyelmeztette az autósokat, a Petőfi tér 16/A előtti szervizút „zsák” részét lezárták, mint ahogy az Iparkamara utca Petőfi tér felőli végét is. Az Iparkamara utcát csak a Varga utca felől lehet megközelíteni, illetve kihajtani is csak arra tudnak a sofőrök. A gördülékenyebb közlekedésért kétirányúsítják a forgalmat, az ehhez szükséges megállási tilalommal is számolnia kell annak, akinek arrafelé van dolga.

A változásokról segítségképpen egy térképet is közölt a polgármesteri hivatal.

Forrás: városháza

A munkálatok hétfői ottjártunkkor már javában zajlottak, nézzen szét, hogy néz ki most a tér!

A kivitelezőnek egyébként tíz hónapja van a munkálatokra, így ősszel már a megújult téren sétálhatnak a debreceniek, és a Nagyállomásról kilépők is frissebb, modernebb környezetbe érkezhetnek.