Kiváló Kutatási Infrastruktúra tanúsítványt vehetett át a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának nyolc kutatóegysége január 10-én.

A Debreceni Egyetem több kutatóegysége is bekerült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal legjobb 50 hazai kutatási infrastruktúrái közé. A díjazottak között szerepel az egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának az Agrár és Élelmiszer Innovációs Kutatási Infrastruktúrája is.

– Nagy öröm ez a kar számára, hiszen ez azt jelenti, hogy infrastruktúra, humánerőforrás, és a kettő kombinációjaként azok a kompetenciák, amelyekkel ez a 8 egység rendelkezik, a hazai szinten is megütötte a top 50-es szintet. Agrárélelmiszer és környezet területen ez az egyetlen infrastruktúra Magyarországon – emelte ki Stünd László dékán. Mint fogalmazott, a kar kutatóintézeteinek együttműködését klaszterként is fel lehet fogni, hiszen segítik egymás munkáját mind a kutatásban, mind az oktatásban. – A kar tevékenységi köre, mint minden a mai világban, folyamatos megújulás és fejlődés alatt van. A mi stratégiánkban már régóta kommunikációs szinten is megjelent, hogy a Tisza és vízgyűjtőjében gondolkodunk működési területben, oktatásban, kutatásban és tudásmegosztásban. Ez azt jelenti, hogy nemcsak Magyarországon, hanem a határon túli területeken is szeretnénk ezt a fajta kisugárzó hatást erősíteni – tette hozzá.

– Konkrétan az én kutatói infrastruktúra-rendszerem közel éves, de vannak kollégáim, akiknek ezek még korábbra nyúlnak vissza – mondta Veres Szilvia dékánhelyettes. Hozzátette, az utóbbi években több milliárd forintos uniós támogatásoknak köszönhetően az infrastrukturális rendszereik közel a háromszorosára nőhettek. – Az, hogy igazából szervesen össze tudtak kapcsolódni, és meg tudták fogalmazni azt, hogy milyen szolgáltatást tudnak adni a gazdálkodóknak az élelmiszeriparban, vagy akár a környező gazdálkodás terén dolgozóknak ez az igazi fejlődés – emelte ki.

Elmondta azt is, hogy céljuk nemzetközi szinten is kiemelkedőt alkotni, ezért is hoztak létre egy angol nyelvű kiadványt, amelyben bemutatják eredményeiket. Mint fogalmazott: az igazi innovációt az hozza, ha az egyes eredményeket, tapasztalatokat meg tudják egymással osztani és közösen le tudják vonni ezekből a következtetéseket. Az elismeréssel együtt a szervezetek bekerülnek az innovációs hivatal adatbázisába, amely így segíti a kutatóegységek széleskörű nemzetközi láthatóságát és kapcsolatépítését.

