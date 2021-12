A támogatásból csaknem 440 millió forint jut útfejlesztésre – ennek egy részét már fel is használta az önkormányzat –, 50 millió forintot pedig a külterületen elhelyezkedő településrész, Pród fejlesztésére fordíthatja a város. Az utóbbi részleteiről kedden számoltak be a pródi művelődési ház előtt. Sőrés István alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy ha valaki nyitott szemmel jár Hajdúböszörményben és környékén, akkor tapasztalhatja, hogy 15 éve folyamatosan fejlődik a város.

Forrás: Molnár Péter

– Képviselő urat állandóan bombázzuk a problémáinkkal – utalt arra, hogy szinte napi kapcsolatban vannak Tiba István országgyűlési képviselővel. – Szerencsére mindig nyitott fülekre találunk, nagyon jól tudunk együtt dolgozni. Így volt ez néhány hónapja is, amikor a városvezetéssel összeszedtük azokat a problémákat, amelyeket a lakosság jelzett számunkra. Elsősorban utak fejlesztésére volt nagy igény, de itt, Pródon épületek felújítására voltak jelzések – ismertette az előzményeket. December 3-án megjelent az a kormányhatározat, amely rögzítette, hogy 490 millió forintot kapott a város. Ebből 50 millió forint érkezik Pródra, ahol két épületet, a helyi művelődési házat, illetve az iskola épületét újítják fel.

Forrás: Molnár Péter

Tiba István úgy véli, a beruházások még jobban fellendítik majd az egyébként is aktív közösségi életet Pródon. Tudatta, Hajdúböszörménynek három külterületi része van: Bodaszőlő, Pród és Hajdúvid. A városvezetéssel folytatott egyeztetések során azon voltak, hogy ezen településrészeknek is biztosítsanak fejlesztési forrásokat. Bodaszőlőn és Hajdúviden útstabilizálás történik, Pródon pedig az épületfelújítások.

Forrás: Molnár Péter

– Mindezt az tette lehetővé, hogy a magyar kormány a koronavírus-helyzet ellenére, pontosan azért, mert a gazdaságunk jól teljesít, támogatta azokat a településeket, amelyek a Magyar Falu Programra nem tudnak pályázni, a Modern Városokra pedig nem jogosultak – mondta Tiba István, hangsúlyozva, hazai forrásból érkezett a támogatás.

Forrás: Molnár Péter

Molnár Imre, a városrész önkormányzati képviselő elmondta, az itt élők régóta vártak már ezekre a felújításokra, hiszen közel 70 éves a művelődési ház épülete, megérett már a tatarozásra. – Az itt lakók rászolgáltak erre, nagyon jó közösség van a településrészen. Bármit rendezünk, nagy létszámmal jönnek el nemcsak a helyiek, hanem a környékbeli településeken élők is – tudatta. Mindkét épületben megújul a vizesblokk és elektromos hálózat, kicserélik a nyílászárókat, valamint burkolás és festés is lesz. A képviselő megosztotta, már zajlanak a felmérések és az anyagbeszerzés, január elején pedig már teljes gőzzel elkezdődik a munka. Terveik szerint májusban be is fejeződik a felújítás, és a júliusi falunapot már az új környezetben tarthatják.

KD