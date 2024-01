Könnyen továbbterjedhetett volna a tűz

Elmondta, mivel egyedül nem boldogult a mentéssel, azonnal értesítette a tűzoltókat. Leírása alapján a faépület a Déli sor és a Gázvezeték utca közötti erdőben helyezkedett el, így a fákra könnyedén átterjedhetett volna a tűz, ráadásul mindez a Fűtőház mögött, a vasút közelében történt, így felmerült benne, hogy a gázolajtartályokra is jelentős veszélyt jelentettek volna lángok.

Viktor régóta ismerte a bent ragadt párt, a 41 éves férfit és az 52 éves nőt. Úgy jellemezte őket, végtelenül jóindulatú emberek voltak, minden értéküket megosztották másokkal, az utolsó forintot is. Elmondta azt is, Laki jól van, nem sérült meg, de láthatóan hiányoznak neki gazdái.

Január harmadik hétvégéjén több tűzeset is történt Hajdú-Biharban. Szintén végzetes kimenetelű volt egy lakástűz Hajdúböszörményben, valamint egy férfi életét követelte egy kiégett lakóház Álmosdon is, emellett egy autószerelő műhely is kigyulladt: