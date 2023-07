A Haon stúdiójának Papp-Kunkli Nóra, a megyei katasztrófavédelem szóvivője volt a vendége nemrég, akit a szervezet első félévének összegzésére kértünk.

A szakember először a közelmúltban bekövetkezett lakástüzekkel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy 2023 első felében a vármegyében 177 lakástűzhöz riasztották őket. Ez az adat szinte azonos a tavalyival, a szóvivő viszont pozitív változásként értékelte, hogy halálos vagy súlyosabb sérülés nem történt ezekben az esetekben.

A tűzoltóság kiemelten javasolja a füstérzékelő kihelyezését, az a gyakran életmentő eszköz ugyanis fentiek közül csak egy lakásban volt. – A tűzjelzővel felszerelt otthonból baj esetén biztonságosan ki lehet menekülni, vagy megelőzni a tüzet – hangsúlyozta. A legtöbb esetben továbbra is a főzés, az elektromos berendezések, illetve a fűtési szezon és a dohányzás okozta tűz miatt kapnak riasztást.

Szabadtéri tűzből a katasztrófavédelem adatai szerint a sok eső miatt „csak” 60 volt az év első felében, tavaly ez a szám a százat is meghaladta. Papp-Kunkli Nóra a július 12-től aktuális tűzgyújtási tilalomról elmondta, hogy a szigorítás az erdőterületekre, a külterületi ingatlanokra és a tűzrakóhelyekre egyaránt vonatkozik.

Otthon továbbra is főzőcskézhetünk a szabadban, de kerti hulladékot – így a parlagfüvet sem – sehol, még a saját udvarunkon sem szabad égetni. A tilalom határozatlan időre szól, de ha tartósan esik az eső, visszavonják. (Hajdú-Biharban jelenleg is érvényben van! – a szerk.)

Így készüljünk fel a viharra

A leggyakoribb bejelentést viharos időszakban továbbra is lehasadt faágak és leszakadt vezetékek miatt kapják. A szakemberek szerint mi is tehetünk azért, hogy megelőzzük lakóhelyünk viharkárait.

Mindent, amit el tud vinni a szél, szedjünk össze, rögzítsük a kerti bútorokat, eresszük le a napernyőt, az udvarunkon álló fa korhadt ágait pedig érdemes eltávolítani a vihar előtt

– sorolta Papp-Kunkli Nóra. Felhívta a figyelmet arra, hogy parkoláskor érdemes szem előtt tartani, hol találhatók a vízelnyelők, ezekhez ugyanis hozzá kell férniük a katasztrófavédelem munkatársainak. A gazzal benőtt elvezetők nem tudják elvezetni a vizet, ezért érdemes tisztán tartani őket, néhány héttel ezelőtt például az egyik csapadékos időszakban a Derék utca lakóinak segítségével tudták felnyitni a vízelvezetőket.

Figyelmeztetett arra is, hogy a hőségben az autóbalesetek száma is megemelkedik, ilyenkor sok műszaki mentésre riasztják a tűzoltókat. Kisebb balesetektől a súlyosabbakig vonulnak az egységek, akik azt tapasztalják, hogy gyakran a hőség okozta koncentrációs nehézségek miatt történik meg a baj.

– Fontos, hogy azonnal cselekedni kell, a telefonos bejelentés mellett el kell kezdeni a kimentést, mert másodperceken múlhat egy ember élete – mutatott rá a szóvivő. Mivel a motortér a leggyakoribb keletkezési pont, érdemes beszerezni a minimum két kilogramm súlyú kézi porraloltó készüléket.

A karbantartással kapcsolatban kitért a gyúlékony anyagokra is, mivel ezek felhevülve pillanatok alatt begyulladhatnak, ahogy az avar is, amikor felhevült járművel a száraz, füves területen parkolunk.

Várják új munkatársaikat

Nemcsak az emberek, gyakran az állatok is a tűzoltók segítségére szorulnak; az elmúlt félévben többek köz őzet kellett menteniük egy befagyott tó jegéről, vagy gólyák mentésében segítettek. A macskamentés is gyakori, de a legemlékezetesebb a tűzoltók számára mégis mindig az, amikor olyan állatot szükséges menteniük – akár kút mélyéből, vagy fa tetejéről –, amelyik nem is akarja azt. – A Mese utcában egyszer kútba esett őzhöz és macskához hívtak minket, itt két állatot egyszerre kellett kiemelniük a tűzoltóknak – fűzte hozzá a szóvivő.