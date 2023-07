Ismét lehasadt faágak miatt érkezett Debrecen több utcájából riasztás a hétfői nap folyamán. Az István úton egy lehasadt faág akadt fent egy fa lomkoronáján, a Derék utcában két helyen is leszakadt faág adott munkát a vármegyeszékhely tűzoltóinak. A Kádár dűlőben pedig egy tízméteres fa több ága is lehasadt. A Sebes és az Akadémia utcában is szükség volt a tűzoltók munkájára a veszélyessé vált fák miatt - olvasható a katasztrófavédelem összefoglalójában.

Hajdúszoboszló külterületén, a Keleti-főcsatorna mellett kettéhasadt egy fűzfa. A hajdúszoboszlói hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel avatkoztak be.

Forrás: Tóth Imre

Száz négyzetméteren égett a kommunális és növényi hulladék tegnap a déli órákban Konyáron, a Temető utcában. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók két vízsugárral és kéziszerszámokkal oltották el a tüzet.

Nagyméretű fűzfa ága hasadt le tegnap kora délután Balmazújvároson, a Dózsa György utcában. A balmazújvárosi önkormányzati tűzoltók emelőkosaras jármű segítségével és láncfűrésszel távolították el a veszélyes ágat.

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Debrecenben, a Mikepércsi út és a Gázvezeték utca kereszteződésében.