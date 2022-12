Kellett volna egy búvárszemüveg

– Felsorolni is hosszú lenne, mennyi extrém helyzetben kellett már a Hajdú-Bihar megyei tűzoltóknak segítséget nyújtaniuk. Ezekben az esetekben a közös az, hogy mindig a tűzoltók kreativitására volt a legnagyobb szükség – meséli Papp-Kunkli Nóra. – Voltak ők már többször a kórházak baleseti sebészetén, ahol a sérültekről a legkülönfélébb dolgokat kellett levágni. Ezek közül a legemlékezetesebb az volt, amikor egy gereblye állt egy férfi fejébe, és a műtét előtt a kerti szerszám nagy részét el kellett távolítaniuk. Sétáltak már be a tűzoltólaktanyába bilinccsel a kezükön is bajbajutottak. Arról azért meggyőződtek a tűzoltók, hogy nem rendőrségi bilincset vágjanak le. Az extrém helyzet a helyszíntől is függhet. Mentettek már ki a tűzoltók beszorult lábujjat egy tóban lévő áteresztőből is, ott a sok műszaki mentéshez használható eszköz mellett egy úszószemüveg is jól jött volna a tűzoltóknak.

Papp-Kunkli Nóra

Forrás: Napló-archív

Lehetetlen helyzetekbe kerültek már állatok is, ezek közül a mélyből a nagy testű állat kimentése adja a legnagyobb munkát. Például egy kútba esett őz magának és a tűzoltónak is tud komoly sérülést okozni. A bajbajutottat nyugtatni és a tűzoltóknak is nyugodtnak maradni sokszor kihívás egy műszaki mentés során.

Kölcsönösen segítik egymást

Adódik a kérdés, hogy mindezekhez milyen speciális eszközeik vannak a tűzoltóknak. A megyei szóvivőtől megtudtuk, hogy a gépjárműfecskendőkön a tűzoltás mellett körülbelül 10-15 speciális eszköz áll a rendelkezésükre, kéziszerszámokból pedig több tucatot tudnak használni mentés során. Az összetettebb beavatkozásokhoz vonul az úgynevezett gyors beavatkozó jármű, a „Pálya” és akár a műszaki mentőkonténer is. Ezeknek a speciális eszközöknek a központi beszerzésére lehetőség van minden évben nemcsak a hivatásos tűzoltóknál, hanem az önkormányzati és az önkéntes tűzoltó egységek részére egyaránt. Papp-Kunkli Nóra alapvetésként említette, hogy a kor technikai fejlődését folyamatosan követni kell. A beavatkozásokat megkönnyítik az akkumulátorral működő eszközök. Sokkal kisebbek, könnyebbek és a benzinmotoros gépekkel ellentétben füsttel telített környezetben is használhatóak. A biztonságos munkavégzésre is elengedhetetlen, így életmentő lehet a feszültségkereső készülék, amellyel az áramütést kerülhetik el a tűzoltók.