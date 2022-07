Nyilatkozott a Tényeknek az édesapa, akinek feleségével és két és fél hónapos kisgyermekével együtt kellett menekülnie a lángok elől, miután tűz keletkezett az egyik Kandia utcai társasházban hétfőn.

Folyamatosan az forgott a fejünkben, hogy meg fogunk halni

– idézte fel a történteket a férfi a szerda esti adásban. Sikerült kimenekülniük az épületből, de mindenük odaveszett. Az édesanya és a pici is enyhe füstmérgezéssel került kórházba, de már mindketten jól vannak.

A négyemeletes épület egyik harmadik emeleti lakásában csaptak fel a lángok, a család a lángoló lakás fölött aludt, a hatalmas füstre riadtak fel.

– A feleségem ébredt fel hamarabb arra, hogy ömlik be a füst, és valaki ordibál, hogy tűz van. Erre keltem fel én is – nyilatkozta a családapa. Azonnal vizes törülközőt hoztak a fürdőszobából, hogy a csecsemő szája elé tegyék, majd a férfi az erkélyhez rohant, akkor látta, hogy az alattuk lévő lakás gyulladt ki. – Próbáltam a picit úgy tartani az ablakban, hogy ő ne szívja be a füstöt, és próbáltam kiabálni, hogy hívjanak tűzoltót – mondta az apa, hozzátéve, tudta, ha a lakásban maradnak, biztosan meghaltak.

Kiabáltam a feleségemre, hogy vegyen egy mély levegőt, megfogtam a karját, és kirohantam a lépcsőházba, a koromsötétbe. Megpróbáltam megsaccolni, hogy hol van a lépcső emlékezetből, ami igazából sikerült, mert én leborultam a lépcsőn a picivel, próbáltam úgy esni, hogy neki ne essen baja

– idézte fel könnyek között az eseményeket. Végül sikerült épségben lejutniuk, ahogy a többi lakónak is.

Mint megírtuk, a család jelenleg barátoknál tartózkodik, és kérik mindazok segítségét, akik házat vagy lakást tudnak ajánlani részükre.