A 2023-ban bemutatott BMW Vision Neue Klasse után új tanulmányautót leplezett le csütörtökön a BMW. A BMW Vision Neue Klasse X nevű koncepció a német gyártó erről szóló sajtóközleménye szerint első ízben enged betekintést a Neue Klasse modellgeneráció SAV (Sports Activity Vehicle) karosszériaváltozatába. Mint írták,

az új architektúra első emelt, tisztán elektromos meghajtású modellváltozatának sorozatgyártása 2025-ben veszi kezdetét Magyarországon, a BMW Group debreceni gyárában.

– A BMW Vision Neue Klasse tanulmányautó oldalán a BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautó a BMW jövőbeni modellpalettájának széles terjedelmébe enged betekintést. A Neue Klasse modellgenerációban az összes olyan modell megjelenik, amelyeket ügyfeleink ma és a jövőben igényelnek – a sportos limuzintól kezdve, megannyi modellváltozaton keresztül, egészen a modern SAV modellcsaládig – idézi a közlemény Oliver Zipsét, a BMW AG igazgatótanácsának elnökét.

Ezzel is tovább hangsúlyozzuk, hogy a Neue Klasse jóval több, mint egy autó vagy egy különleges koncepció: az a modellgeneráció, amely mentén újraértelmezzük a BMW márkát – és amely ugyanakkor minden eddiginél átfogóbb BMW lesz

– tette hozzá.

Szuperagyakkal a hatékonyságért

A 2023-as Müncheni Nemzetközi Autószalonon reflektorfénybe gurított BMW Vision Neue Klasse tanulmányautóval a BMW Group limuzin karosszériaváltozatban festette meg a márka egyértelmű jövőképét, a legújabb tanulmányautó pedig most azt is bemutatja, hogy a bajor prémiumgyártó miként képzeli el a BMW X modellcsalád jövőjét – írták, hozzátéve, hogy a most leleplezett tanulmányautóban a BMW iDrive kijelző- és járművezérlő technológia következő generációja is helyet kapott, amelynek speciális hang- és fényhatásai minden korábbinál átfogóbb, intuitív digitális felhasználói élményt garantálnak. Hangsúlyozták, a Neue Klasse modellgeneráció három fő jellemzője – elektromos, digitális és körforgásos – itt egy negyedik dimenzió szerint kel életre.

A BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik nemzedéke, valamint a hajtáslánc- és futómű-technológia innovatív vezérlőrendszere – amelyet a mérnökök kifejezetten a Neue Klasse modellgenerációhoz fejlesztettek ki – a BMW márkát fémjelző vezetési élmény új szintjét váltja valóra. A jövőbe mutató modellgeneráció fenntartható koncepciója mindeközben felelős sorozatgyártást, felhasználást, szétszerelést és újrahasznosítást garantál

– tették hozzá.

Frank Weber, a BMW AG igazgatótanácsának járműfejlesztésért felelős tagja elmondta: a jövő BMW-je négy teljesen új szuperaggyal büszkélkedhet; ezek olyan nagy teljesítményű számítógépek, amelyek okosan együttműködnek azon, amelyet eddig külön-külön állítottak elő. – Az első szuperagyat teljes egészében házon belül fejlesztettük ki. Ez magába foglalja a teljes hajtáslánc-technológia és a menetdinamika vezérlését, akár tízszer gyorsabb számítási kapacitással. A második szuperagy az automatizált járművezetés felé vezető következő nagy ugrást teszi majd lehetővé – jegyezte meg Frank Weber.

A jövőben négy kulcsfontosságú vezérlőegységet egyesítünk egyetlen nagy teljesítményű számítógépben. A végeredmény még dinamikusabb teljesítmény, még precízebb irányíthatóság, még nagyobb hatékonyság és még intenzívebb vezetési élmény

– tette hozzá.

Az autóval kapcsolatos további esztétikai és kényelmi érdekességek többek között, hogy

a hűtőrács és az első fényszórók együtt olyan fényjátékot keltenek életre, amely a vezető közeledésére aktiválódik és az utastérben is folytatódik;

a hátsó lámpák háromdimenziós nyomtatással előállított elemei külön-külön, változó intenzitással vezérelhetők;

a panorámakivetítő a szélvédő teljes szélességében jeleníti meg a vezetéshez kapcsolódó legfontosabb információkat;

valamint, hogy a központi kijelzőn megjelenő színek nemcsak az utastér hangulatvilágításában, de a műszerfalat borító textíliák háttérvilágításában is visszaköszönnek.

Az utastér a meggyőző méretű központi kijelzővel

Forrás: BMW

300 kilométernyi töltés 10 perc alatt

A továbbfejlesztett elektromos motorok mellett a BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik generációjának az új, hengeres lítium-ion akkumulátorcellák is részei, amelyeknek térfogati energiasűrűségük több mint 20 százalékkal nagyobb a BMW ötödik generációs akkumulátortechnológiájának prizmatikus celláihoz képest.

A 800V feszültségű rendszerre történő átállással ráadásul a modellek járműtöltési sebessége akár 30 százalékkal is növekedhet, amely 10 perc alatt akár 300 kilométerre elegendő energia felvételét is lehetővé teszi.

A BMW eDrive hajtáslánc-technológia hatodik nemzedéke mindeközben akár 30 százalékkal nagyobb hatótávolságot is kínál – emeli ki a közlemény.

Emellett arról is írtak, hogy a mérnökök az utastérbe teljes egészében növényi eredetű, ásványi alapú és kőolajmentes „Verdana” anyagot fejlesztettek ki, amely a BMW Vision Neue Klasse X tanulmányautóban az ajtókárpitok alsó felén és a középkonzolon köszön vissza. A fröccsöntött alkatrészek előállításához most először tengeri műanyagokat is felhasználtak. A például leselejtezett halászhálókból kinyert másodlagos anyag alkalmazási aránya a kiválasztott elemek esetében már a 30 százalékot is eléri.

A gondos anyaghasználat és a részletesen megtervezett összeszerelési folyamatok az alkatrészek használati fázist követő könnyebb szétszerelését és a magasabb fokú újrahasznosítást egyaránt elősegítik. A küszöbtoldatok, valamint az első és hátsó koptatók újrahasznosított mono-anyagokból készülnek.

A Neue Klasse modellgeneráció a sorozatgyártás történetében is új fejezetet nyit. A BMW Group Debrecenben épülő gyárát a legelső lépéstől kezdve a BMW iFACTORY gyártási stratégia jövőbe mutató alapelvei mentén tervezték meg

– zárták a közleményt.

Papp László: Ma Debrecenre figyel a világ

A tanulmányautó bemutatásáról Papp László is posztolt a közösségi oldalán.

Világpremier! Ma Debrecenre figyel a világ: a BMW bemutatta a Neue Klasse legújabb tanulmányautóját, a BMW Vision Neue Klasse X modellt. Az első modell 2025-ben gurul le a debreceni BMW gyár gyártósoráról. A jövő Debrecenben épül!

– írta Facebook-posztjában a polgármester.

Mint ismert, a BMW Group 400 hektárnyi területen építi fel a debreceni autógyárat, amely évente mintegy 150 ezer gépkocsi gyártására lesz képes. A debreceni lesz az első igazi iFactory-alapú üzem a német prémiummárka életében, így egyben a legmodernebb is. A termelés 2025-ben kezdődik.