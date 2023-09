– A tegnapi ülésén úgy döntött a kuratórium, hogy szeretne erőteljesebben megjelenni Hajdúnánáson. Ezért kihelyezett tanszéket hozunk létre, hogy a helyben lévő gazdákat támogassuk és be tudjuk mutatni országosan is azt a mintát, amivel Hajdúnánás szolgál – jelentette be beszédében a kuratóriumi elnök.