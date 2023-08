Remélem egy éven belül meglesz, és már kezdetben is legalább három-öt embernek ad majd munkát a támogatásból megvalósuló önkormányzati beruházás

– mondta Szabó Csaba, Téglás polgármestere a már évek óta tervezett szivacsgyárról, amelynek építésének finanszírozását a múlt évben felfüggesztette a kormány, most azonban – a sikeres lobbitevékenységnek is köszönhetően – úgy tűnik, minden akadály elhárult a beruházás létesítése elől. Téglás egyike azoknak a magyar településeknek, amelyiknek a helyi ipar fejlesztésére a kormány 200 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott.

A pályázaton a pénzt leginkább valamilyen helyi sajátosság készítésére, hagyományos ipari tevékenység felfuttatására lehetett nyerni, de a téglási eset bizonyítja, a hazai gazdaságba illeszkedő profilú különlegességeket is díjaztak a pályázat elbírálói.

Szabó Csaba polgármester

Forrás: Napló-archív

– A közbeszerzés elkezdődött, de az látszik, hogy a gyár létesítésére pályázaton elnyert 200 millió forintot az időközben megemelkedett építőipari költségek miatt mintegy 60-80 millióval ki kell egészíteni. Hogy honnan lesz meg ez az összeg, egyelőre még nem látszik. Az azonban igen, hogy a gyár meg fog épülni. Az üzem egyik része egy felújított épületben lesz, de maga a gyártóhely új épületben kap majd helyet. Sok ember nem kell a szivacsgyártáshoz, hiszen az iparág legkorszerűbb berendezéseit telepítjük az épületbe. Itt egyelőre kétméteres szivacstömbök készülnek csak, ezt adjuk el, és a téglási szivacsot használják majd a különböző feldolgozók.

Megjegyzem, óriási kereslet van a szivacsra, az egyik felvásárlóval öt évre kötöttünk megállapodást, tehát a piac az biztos. Szivacsot temérdek helyen alkalmaznak, például hatalmas mennyiségben a bútoriparban, ruhaipar is.

A későbbiekben az üzemet lehet bővíteni, sőt valamilyen szivacsfeldolgozó részleggel a gyártási palettát akár szélesíthetjük is. Egyelőre azonban fel kell építenünk a gyárat – tudtuk meg Szabó Csabától, aki nem titkolta, a nem mindennapi üzem létrehozásának gondolatához igen sok köze volt.