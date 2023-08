Mit tesz, tehet az agrártárca azért, hogy vonzóbbá tegye a fiatalok számára a mezőgazdaságot, mint karrierlehetőséget? Hogyan változott a jogszabályi környezet?

Az első fontos lépés a Földet a gazdáknak program elindítása volt. Ezt követően a közös osztatlan tulajdon kötéséből szabadítottuk ki a mezőgazdaságot. Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvénnyel igyekszünk biztosítani a termelés biztonságát. Úgy gondolom jó pespektívát nyújt a családi gazdaságokról szóló törvényünk, amely alapján például 80 millió forint árbevétel után mindössze 600 ezer forintot kell befizetni. Ez utóbbiban benne van minden olyan közteher, amellyel biztosított a gazdálkodó nyugdíja, egészségügyi és szociállis ellátása. Következő lépésünk volt a családi gazdaság átadásáról szóló törvény.

Fontosnak tartjuk, hogy a szülők gyermekeik számára át tudják adni a gazdaságot. Ehhez kapcsolódóan támogatást is nyújtunk, amelynek mértéke 40 és 400 ezer euró között terjed. Úgy gondolom, ez a sikeres generációváltáshoz elengedhetetlen.

A ciklus legfontosabb törvénye pedig most következik, mely a termelői együttműködésekről fog szólni. Ennek célja, hogy mérettől függetlenül mindenki nyertese lehessen az újjászülető magyar mezőgazdaságnak és élelmiszeriparnak.

A pénzügyi, jogszabályi háttér folyamatosan épül, erősödik. Hogyan jellemezhető a hazai tudásbázis, s ezen belül a Debreceni Egyetem munkája? Milyen a partnerség a szaktárca és az intézmény között?

A közös stratégiai gondolkodás már adott, s remélem, hogy a mostani együttműködés a jövőben még szélesebb körben ki tud majd alakulni. Ugyanis az a munka, amit már évtizedekkel korábban elkezdtek Debrecenben, az Alföld közepén, meghatározó és nélkülözhetetlen. Már a Debreceni Református Kollégium alapítóinak is az volt a felismerése, hogy tudás nélkül nem lehet eredményesen gazdálkodni, és ez ma is a legfontosabb üzenet. Olyan új kihívások jelentek meg – mint az éghajlat intenzív és szélsőséges változásai –, amit a hagyományos, régi módszerekkel már nem tudunk megoldani. Ezért a tudásra most sokkal inkább szükség van, mint valaha is volt. Így a Debreceni Egyetemre is óriási felelősség és még nagyobb szükség hárul, hiszen a hazai agrárképzés és kutatás nélkül nem tudnánk megfelelni ezeknek a kihívásoknak.