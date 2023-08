Kitért arra, hogy az idei expón már megjelent az új generáció, amely a jövőben továbbviszi szülei mezőgazdasági vállalkozását, és megkezdődött a kapcsolatfelvétel a fiatal gazdák között.

Vaszkó László összegzésében sikeresnek nevezte az idei Farmer Expót, amelyen csaknem háromszáz kiállító jelent meg.

Beszámolt arról, hogy a közönségprogramok is teltházasok voltak. Az idén sok gyerek is ellátogatott szüleivel a vásárba, az ő érdeklődésüket az állatbemutatók mellett a leginkább a gigantikus méretű mezőgazdasági gépek váltották ki, amelyekre fel is mászhattak – közölte a vásárigazgató.