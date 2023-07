Darabokban az aszfalt a Monostorpályi út városszéli szakaszán – ez a kép fogadott bennünket július 25-én, amikor a helyszínre érkeztünk. Itt, sajtótájékoztatón számolt be Papp László, Debrecen polgármestere, valamint Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő a mintegy 132 és fél millió forintos aszfaltjavítási munkálatok részleteiről.

– Az elmúlt napokban zárult le a nagyfelületű aszfaltozás első üteme Debrecenben – jelentette ki Papp László. Felidézte: a költségvetés elfogadásánál ígéretet tett a város arra, hogy a korábbiakhoz hasonlóan 2023-ban is nagy ütemben folytatják a közlekedésfejlesztési munkálatokat. A polgármester rámutatott: idén a tervek szerint három ütemben végeznek Debrecenben nagyfelületű aszfaltozási munkát mintegy kétmilliárd forint értékben.

A Monostorpályi út az egyik legnagyobb forgalmú, részben ipari, részben lakossági funkciót kielégítő útja Debrecennek, és elöregedett az aszfaltburkolata. 2005 környékén volt egy nagyobb volumenű fejlesztés itt, akkor a Cseresznye utcáig újítottuk fel a Monostorpályi utat

– idézte fel. Mint mondta, most mintegy 700 méter hosszúságban a Cseresznye utcától a Pacikert utcai buszfordulóig építenek új utat. A buszfordulónál teljes szerkezetcserét hajtanak majd végre. Papp László kiemelte: a déli városrészt érintően még idén további szakaszokat is felújítanának.

Sok volt a panasz

– Gyakran ért bennünket az a vád, hogy a város peremvidékét nem vesszük olyan komolyan, mint ahogy azt a lakók szeretnék. Ha visszatekintünk az elmúlt két hónapra, akkor azt mondhatjuk, hogy már harmadjára állunk itt, ezen a városrészen. Nemrég adtuk át a Csárda utca elkészült szakaszát, elindultak az aszfaltozatlan utak karbantartási munkái, és most nagyfelületű aszfaltozás keretében hozzákezdtünk a Monostorpályi út 700 méteres szakaszának teljes körű felújításához – hangsúlyozta Komolay Szabolcs önkormányzati képviselő.

Kitért arra, hogy az itt lakók sokat panaszkodtak az elmúlt időszakban, hiszen a szóban forgó útszakaszon elhaladó forgalom a burkolat minősége miatt nagy zajterhelést jelentett. Az önkormányzati képviselő biztosította a lakosságot arról, hogy az útfelújítást követően megszűnik a panasz tárgya a területen.

Beszélt arról is, hogy Debrecen ezen városrésze folyamatosan népesedik, a Monostorpályi út környékén az elmúlt négy évben három teljes utca épült fel, továbbá a pacikerti és a Biczó kerti városrészeken is nőtt a lakosság száma, így nem meglepő módon a forgalom is növekedett.

Mindenféleképpen indokolttá vált, hogy egy ilyen irányú fejlesztést hajtsunk végre. Ez az útszakasz egyfajta gerincútja ennek a körzetnek, hiszen a kertségekből ezen az utcán történik a beközlekedés személygépkocsikkal és tömegközlekedéssel egyaránt

– szögezte le Komolay Szabolcs.

A Monostorpályi utat érintő munkálatok a tervek szerint augusztus 19-ig tartanak, az önkormányzat addig az ott élők és a közlekedésben résztvevők türelmét kéri.