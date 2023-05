A Mártírok utcán lévő, városközponti környezethez méltatlan, amortizált ipari épület külső és belső átalakításával, felújításával, környezetének rendbetételével egy 93 férőhelyes munkásszállót hozott létre Hajdúnánás önkormányzata. Az ünnepélyes átadó május 12-én délután volt. Az esemény érdekessége, hogy Szólláth Tibor polgármester elhívta az egykori varroda dolgozóit is, nézzék meg, hogyan alakult át régen volt munkahelyük. Ezt köszöntőjében említette is a város első embere, akitől megtudtuk, hogy 2010-ben, amikor már anyagi bajban volt a varroda, az önkormányzat azzal segített a cégnek, hogy megvásárolta tőle az épületet, amelynek később többféle funkciója is volt. Az önkormányzati képviselő-testület 2020-ban határozott az épület munkásszálló hasznosítási céljáról. A 248 millió állami támogatás és 62 millió forint saját forrásból megvalósult felújítás, átalakítás révén 21 lakást és több kiszolgálóhelyiséget alakítottak ki. Az épület három szintjén egy háromférőhelyes, öt-öt kettő- és négyférőhelyes, továbbá tíz hatférőhelyes, berendezett konyhával és fürdőszobával ellátott apartmant hoztak létre. Az épületben saját wifihálózat is van.

A felújítás együtt járt az energetikai korszerűsítéssel, nyílászárók cseréjével, hőszigeteléssel, új központi fűtési és melegvízellátási rendszer üzembehelyezésével, a tetőre napelemek kerültek. A fűtési időszakban, a magas energiaárak miatti költségtakarékosság okán a polgármesteri hivatal az épületbe került át, és az akkori energiafelhasználási tapasztalatok alapján a nagy épület energiaköltsége körülbelül egy családi házéval egyezett meg. Amikor a hivatal visszaköltözött a Városházára, a felújított épületet tisztasági festéssel látták el, majd következett az átadó. Az épületet 10 évig munkásszállóként kell használni, most az önkormányzat hirdeti a bérleti jogát.

Mint azt Szólláth Tibor a Cívishír kérdésére elmondta, az önkormányzat az épület korábbi megvásárlása és felújítása kapcsán egy jelentős vagyongyarapodáson ment keresztül. Az épületkomplexum több részét korábban jó áron tudták értékesíteni, az önkormányzat tulajdonában maradt, most felújított rész pedig nagyságrendekkel többet ér. A berendezésekkel együtt 60 millió forint körüli önrészt költöttek rá, így berendezve viszont egymilliárd forintot ér.

