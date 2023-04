Többéves álom válik valóra az elkövetkező hónapokban, új burkolatot kap a 4808-as út Debrecen és Hosszúpályi között mintegy 7,7 kilométeres szakaszon. A projekt részleteiről és jelentőségéről szerda délután tartottak sajtótájékoztatót a helyszínen.

Vitányi István országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

– Nehéz szülés volt, több alkalommal kérdésessé vált, hogy meg tudjuk valósítani ezt a jelentős beruházást – ezzel a felütéssel kezdte Vitányi István országgyűlési képviselő. A folytatásban kitért arra, hála a vármegye ügyességének, „eldugták” az útfelújításra elnyert pénzt, így nem tudták elvenni azt.

A vármegyében most ez a legnagyobb közúti beruházás

– jelentette ki az egymilliárd forintból megvalósuló munkáról.

– A lakosság is izgatottan várta ezt a pillanatot, sokan már le is tettek arról, hogy megvalósul belátható időn belül. De soha nem adjuk fel, meg is lett az eredménye – vallja a képviselő. Vitányi István kitért arra is, hogy figyelve a vármegye rohamléptékű fejlődését, még inkább szükséges ez a felújítás, hiszen a Debrecenben történő fejlesztéseknek – reményeik szerint – a vidék is előnyét fogja élvezni. Kiemelte, a nyár folyamán már mindenki az új úton tud majd közlekedni.

Pósán László debreceni országgyűlési képviselő

Forrás: Molnár Péter

Ezekre a gondolatokra csatlakozott rá Pósán László debreceni országgyűlési képviselő. Úgy vélte, ennek az útfelújításnak az adott nagy lendületet a kezdeti, hosszú ideig tartó nehézségek után, hogy a Magyar Kormány nagyon világossá tette: Magyarország hosszútávú gazdasági élete szempontjából elengedhetetlen, hogy az ország keleti felén is legyen egy szélesebb ipari térség (Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen), amely nagy lendületet tud adni a gazdaságnak.

Ennek részeként a debreceni fejlesztések üteme, volumene igényli azt, hogy nemcsak a város, hanem annak agglomerációs térsége is ennek szerves részévé tudjon válni. Ez azt jelenti, hogy munkahelyek, iskolák és nagyon sok minden összekapcsolódik, de azt is jelenti, hogy ezeken a távolságokon belül jóval nagyobb napi forgalommal kell kalkulálni, ez sokkal jobb infrastruktúrát igényel, ehhez szükséges az utak rendbetétele

– fejtette ki. Pósán László szavai szerint a helyi fejlesztések kellő katalizátort jelentenek az agglomeráció fejlesztéséhez. Hangsúlyozta, egymásra van utalva Debrecen és térsége.

Forrás: Molnár Péter

Sokan járnak be dolgozni

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke beszédében rámutatott arra, egy jelképes helyszínen számolhatnak be erről a beruházásról: néhány méterre a 2020. év végén átadott ötágú körforgalom és a megújuló útszakasz kezdeti pontja között. Mindkét beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhető, a körforgalom 1,2 milliárd forintba került, a mostani felújítás pedig egymilliárd forintból valósulhat meg.

Debrecen fejlődése szempontjából fontos, hogy Hosszúpályi és Monostorpályi lakosai is ugyanolyan lehetőséget kapjanak a munkába járáshoz, hiszen ha a statisztikát megnézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan járnak be elsősorban Debrecenbe dolgozni. Nekünk nagyon fontos, hogy a vidék változatlanul élhető legyen, s a vidék éljen a fejlesztési lehetőségekkel. Fontos, hogy az alvótelepülések tartsák meg a lakosságukat, legyenek meg az oktatási, egészségügyi, szociális és településfejlesztési programok is

– húzta alá. Tudatta, jelen beruházást a Magyar Kormány segítségével és uniós források bevonásával tudják véghez vinni. Kitért arra is, hogy természetesen jönnek az újabb igények, a polgármesterek többször megfogalmazták már a kerékpárút szükségességét.

Pajna Zoltán, a vármegyei közgyűlés elnöke

Forrás: Molnár Péter

Az elnök szavai szerint a következő nagy feladat az lesz, hogy a TOP Plusz keretében tervezési szinten a Hosszúpályi–Monostorpályi szakaszon a kerékpárút-fejlesztést beépítsék. Pajna Zoltán emlékeztetett arra, hogy a TOP keretében 3,8 milliárd forintot fordíthattak az úthálózat fejlesztésére, a 2021-27-es uniós költségvetési ciklusban Hajdú-Biharban 10,2 milliárd forint értékben fognak 4 és 5 számjegyű utakat aszfaltozni.

Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar vármegyei igazgatója

Forrás: Molnár Péter

Szoták Zoltán, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Hajdú-Bihar vármegyei igazgatója a konkrétumokról szólva elmondta, 7,7 kilométernyi utat érint a beruházás, azonban ennél az út hossza jóval több, de korábban a veszélyes szakaszok aszfaltozása már megtörtént. – Így teljesen egybefüggő úthálózat lesz Hosszúpályi irányába – jelentette ki.

Ismertette, teljes szélességben, 2x1 sávon újul az út, azonban a kivitelezővel szemben az az elvárás, hogy ne legyen teljes lezárás, félpályás korlátozásra lehet számítani. A felújítás 12 darab öblöt is érint, azok is új burkolatokat és peront fognak kapni, továbbá az út menti növényzetet is rendezik, padkát építenek be, valamint a jelzőlámpák cseréje is megtörténik.

– A teljes útszakaszon 2500 köbméter aszfaltot és 1100 köbméter zúzott követ építenek be, valamint 1200 köbméter árok fog megújulni a teljes szakaszon – részletezte.

Zara András, Hosszúpályi polgármestere portálunknak elmondta, nagyon régi igény volt a 4808-as felújítása, már 8 évvel ezelőtt is jogos igény mutatkozott erre. – Nagyon boldogok vagyunk, hogy szemmel láthatóan is elindult az út felújítása, hisz lehet látni, hogy a Kondoros-ér, illetve a Kati-patak feletti hidat már építik is – tudatta.

A polgármester kifejtette, nagyon közel vannak Debrecenhez, mindössze 13 kilométerre, nagyon sok hosszúpályi lakos ingázik naponta a vármegyeszékhelyre, de a szomszédos településekről is sokan járnak át dolgozni a cívisvárosba.

KD