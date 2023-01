Utazásainknak maximum csak a pénztárcánk szabhat határt, sőt az elmúlt évek korlátozásai okán még nagyobb vágyat érezhetünk, hogy útra keljünk. Helyi szakértőket kérdeztünk arról, meglátásuk szerint miként fognak alakulni a nyári foglalások a debreceniek körében. Az IBUSZ Utazási Irodától megtudtuk, már tavaly decemberben nagy volt az érdeklődés a 2023-as év nyári útjaikra.

Januárban az előfoglalási kedvezményt sokan kihasználják, mivel akár 40 százalékos engedménnyel tudnak az érdeklődők befizetni az utakra, melyeknél az árban benne van a repülőjegy, a transzfer és a szállás is hét éjszakára. Debrecenből a krétai és a török utak nagyon népszerűek, emellett Ciprus még mindig igen közkedvelt úti cél

– hangsúlyozta Vajda Anna. Az IBUSZ irodavezetője a Haonnak elmondta, a bolgár tengerpartot is minden évben sokan választják, továbbá a belföldi pihenés mellett is jó páran döntenek. – Például Görögországba egyhetes utazás, két csillagos szállodában reggelivel 290 ezer forint per főtől indul, viszont Törökországban egy all inclusive ellátás hét éjszakára már elérhető 350 ezer forint per fő áron – emelte ki.

Vajda Anna hozzátette: belföldön inkább a wellness központ a hívó szó a pihenni vágyóknak, ahol nem kell kimenni a szállodából, hanem a komplex-szolgáltatás egy helyen megtalálható.

A helyi Flamenco Tours Kft. irodavezetője is megerősítette: nemcsak az érdeklődés szintjén keresik fel őket, hanem már sok esetben foglalás is történik.

Nyugat-Kréta és Törökország rendkívül népszerű, de a Dél-Ciprusi régió lehetőségeiről is megannyiszor kérdeznek. Olaszország is közkedvelt, de oda az érdeklődők többsége autóval megy, így csak a szállás-megoldásokra kíváncsiak. Tavalyhoz képest egyáltalán nem esett vissza a forgalmunk, már most több a foglalásunk, mint egy évvel ezelőtt

– vélekedett Jónásné Kiss Ibolya. Rámutatott, hogy ilyenkor szeretik kihasználni a kedvezményeket az emberek, mivel később drágábban tudják megvásárolni ugyanezt a szolgáltatást.

A Wama Tours Utazásközvetítő iroda tulajdonosa, Kormosné Szűcs Andrea úgy véli, a járvány lecsengésének és sok szabályozás eltörlésének is köszönhető, hogy nagyobb az utazási kedv az elmúlt évekhez képest. Kiemelte, évek óta nagyon népszerű az utazni vágyóknál a Török Riviéra, de mióta a Wizz Air megosztotta, hogy most már Debrecenből is indulni fog járat Antalyába, még többen vágynak oda. Az új járatról itt írtunk: