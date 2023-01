A Wizz Air eddig is sokszínű választéka Isztambul és Antalya városaival gazdagodik, utóbbi desztináció nem csupán Budapestről, hanem a Debreceni Nemzetközi Repülőtérről is elérhető lesz – adta hírül a légitársaság csütörtökön.

A Wizz Air idén tavasztól naponta indít járatot Isztambul elsőszámú nemzetközi repülőterére. Törökország legnagyobb városa a kelet és a nyugat különleges kavalkádja. Kulturális sokszínűsége, a város izgalmas történelmi háttere, ámulatba ejtő építészete és kultúrája minden odalátogatót lenyűgöz. A két kontinensen átívelő város számtalan programlehetőséget és látnivalót rejt, a múltból itt maradt paloták, mecsetek, fürdők és bazárok teszik igazán varázslatossá az utazást.

A tengerpartok rajongói számára jó hír, hogy a Wizz Air idén nyártól Budapestről és Debrecenből is indít járatokat a Török Riviéra kedvelt nyaralóhelyére, Antalyába. A tiszta vizű strandok mellett a város fő nevezetességeit Kaleiçiben, a város romantikus óvárosában lehet felfedezni, ahol számos gasztronómiai és kulturális élménnyel gazdagodhatnak a látogatók. A vibráló éjszakai életéről is nevezetes város ráadásul rengeteg családbarát lehetőséget kínál egy tökéletes tengerparti nyaraláshoz.

„Nagy örömmel jelentjük be három új útvonalunkat Magyarország és Törökország között. Lélegzetelállító tájaival, lenyűgöző történelmével és építészetével Törökország valamennyi utazó számára különleges élményt kínál. Az új útvonalak is jól mutatják, mennyire fontos számunkra, hogy magyarországi utasaink számára is megfizethető árakat és nagyobb választékot kínáljunk közvetlen járataink folyamatosan bővülő hálózatával. Alig várjuk, hogy üdvözölhessük utasainkat a fiatal, hatékony és fenntartható repülőgépeink fedélzetén a Törökországba tartó járatainkon is” – mondta Trubek Zsuzsa, a Wizz Air kommunikációs menedzsere.

A folyamatos járatbővítések mellett a légitársaság fáradhatatlanul toboroz új kollégákat Európa-szerte és azon túl. Budapesten legközelebb január 28-án, február 2-án és 17-én, Debrecenben pedig február 24-én nyílik lehetőség arra, hogy a leendő kollégák részt vegyenek a Wizz Air nyílt napjain.