Ha azt gondolnánk, a kisboltokban nem volt fennforgás, akkor minden bizonnyal napok óta nem tettük be a lábunkat a sarki közértekbe. A kasszás azt sem tudja, hol áll a feje, a vevő, amikor már fizetne, eszébe jut, hogy a vajat, az élesztőt elfejtette, így visszaszalad gyorsan, megkérve az utána következőt: kérem, várjon, egy perc és jövök! – Tegnap előtt úgy jöttem be a városba, hogy már ezen a héten nem fogok, de persze mindig beugrik valami, ami nélkül bizony nem telhet el az ünnep – mondta kacagva Kriszta, aki szerint még 24-én is tele lesz a város vásárlókkal.

A megkérdezettek többsége úgy fogalmazott, nagyon elégedettek, ugyanis nem kell egyik boltból a másikba rohanniuk, hogy hozzájussanak 1-2 kilogramm liszthez, 1-2 liter olajhoz. Úgy látják, a kisebb és nagyobb boltok is felkészültek az év végi rohamra, árstoppos termékekből is lehet kapni, szóval elmondható: a vevők elégedettek.

