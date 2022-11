A város első díszpolgára, messze földön híres egykori agrárpolitikusa öt éve hunyt el. Azóta is őrzött emléke előtt a magyar mezőgazdaság meghatározó szereplői ünnepélyes keretek között tisztelegtek november 4-én, pénteken a KITE Zrt. központi épületében, ahol leleplezték Szabó István mellszobrát. A megemlékezés célja volt a karizmatikus vezető szellemi örökségének ápolása és a KITE stabil értékrendjének továbbadása a fiatalabb generációknak.

A rá emlékezők sora, Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója, Guba Sándor, a KITE Igazgatóságának elnöke, Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke, valamint dr. Nagy István agrárminiszter egyaránt személyes emlékekből táplálkozva idézte fel Szabó István, „mindenki Pista bácsijának” szellemét, jellemét, határozott, de emberséges stílusát, a magyar mezőgazdaságba és a fiatal szakemberekbe vetett hitét és előrelátását.

Szabó István – Solti András szobrászművész alkotta – bronz mellszobrának felavatását követően dr. Csányi Sándor, a KITE Zrt. tulajdonosa, az OTP elnök-vezérigazgatója pohárköszöntőjében kiemelte: az egykori agrárszakember puszta megjelenése is tiszteletet parancsoló, tapasztalata és filozófiája pedig példamutató és egyedülálló volt. Színvonalas örökséget hagyott hátra, páratlan erőt képviselve a magyar mezőgazdaságban. Idő előtt ismerte fel a korszerű technológia jelentőségét, és ezért lehet a KITE még ma is, ahogy az volt a múltban is, egy jövőbe mutató vállalat.

A megemlékezésen részt vettek Szabó István családtagjai is. Az ünnepség zárásaként Hegedűs D. Géza színművész – ahogy azt neki is tette anno – Szabó István kedvenc versét (Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én) szavalta el.

Marján László