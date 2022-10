A beruházást hivatalosan kedden adták át. Az ünnepségen Tóth Tibor, a Pénzügyminisztérium államháztartás finanszírozásáért és nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkára arra emlékeztetett: a HAJDU márka már a 80-as években sikeres volt, és példásan az elmúlt években is innovatív tudott maradni. Kiemelte, hogy a most átadott beruházással a jelen kihívásaira reagált a cég, hiszen globális energiaválsággal nézünk szembe. Most új utakat, megoldásokat kell találni a növekedéshez. Hangsúlyozta, hogy a nehéz időkben is fontos többek között a munkahelyek megtartása, a távoli cél pedig az, hogy a háború lezárásával a pozitívumok lehessenek túlsúlyban.

Forrás: Molnár Péter

A 496 kW összteljesítményű napelempark a Nagyvállalati Beruházási Támogatási Program ötvenszázalékos támogatásával valósult meg.

