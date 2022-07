Óriási gondokat okozhat a száraz idő huzamosabb fennmaradása. A termelők a nagyobb veszteségek elkerülése érdekében van, ahol éjszaka is betakarítanak. A döntés mögött számtalan ok húzódik, és bizonyos következményekkel is járhat, mint például a mezőgazdasági gépek megnövekedett forgalma a közutakon. A rendőrséget és a gazdákat is megkerestük, hogy utánajárjunk a sokak által bepanaszolt kombájnok, traktorok tevékenységének.

Szabályokhoz kötve

A nyári mezőgazdasági munkák idején a nap szinte minden szakában találkozhatunk a közutakon nagy méretű mezőgazdasági gépekkel. A járműveket vezetők a munkájukat a mezőgazdasági területeken végzik, de útjuk során a közutakat is igénybe veszik. A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság lapunknak megerősítette, fontos tudni azonban, hogy ezen munkagépek, lassú járművek vezetői csak az alábbi szabályok betartása esetén vehetnek részt a közúti közlekedésben:

Akkor hajthatnak fel a közútra, ha azt közúti jelzőtábla nem tiltja, vagy ha a mezőgazdasági munkaterület másként nem közelíthető meg. Érvényes hatósági jelzéssel, engedéllyel, kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkezniük, valamint megfelelően működő világító-, fék-, és jelzőberendezésekkel. A túlméretes járműnek rendelkeznie kell továbbá az adott út kezelőjének útvonalengedélyével

– emelték ki, hozzátéve, a járművek vezetői (vagy segítői) a gumiabroncsaikra tapadt sarat, egyéb szennyeződéseket kötelesek letakarítani a közútra történő felhajtás előtt. Hasonlóan kell eljárniuk az úttestre általuk felhordott szennyeződések, valamint az általuk szállított, az úttestre leeső termények esetében is.

– A közúton közlekedő többi járművezetőt kérjük, hogy ezeket a mezőgazdasági munkagépeket fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel közelítsék meg, felkészülve az átlagtól eltérő közlekedési manőverekre – hívta fel a figyelmet a rendőrség. A mellettük való elhaladás, előzés ugyanis jóval veszélyesebb, nagyobb odafigyelést és türelmet igényel még jó látási körülmények között is.

Muszáj sietni

A hajdúnánási Legény Péter őstermelő és családja szántóföldi növény- és zöldségtermesztéssel foglalkoznak. Gépparkjuk szabad kapacitásukkal a környékbeli gazdálkodóknak végeznek bérmunkát, vetéstől a betakarításig. Mint mondta, elfogadja, hogy rohan mindenki, de az embereknek meg kell érteniük, a kombájnos is igyekszik sietni. – Az a baj, hogy ő 25-30 km/óránál nem tud gyorsabban haladni, hiába dolgozik, és próbál elérni egyik táblából a másikba a lehető leghamarabb. Sajnos elkerülhetetlen, hogy betakarítási szezonban megnőjön a mezőgazdasági gépek forgalma a közutakon, de mi is sietünk, miközben odafigyelünk az autósokra. Sokakban félelmet kelt, hogy megelőzze a kombájnt, pedig ezzel ő is lassítja a forgalmat.

Én azt mondom, nyugodtan el lehet menni mellettük, figyel a vezető, lehúzódik, indexel is – emelte ki.

Kifejtette, bár őket kevésbé érinti, más termelők nem jókedvükben csinálják az éjszakai betakarítást. – Mi nem dolgozunk éjszaka, ritka esetekben 8-9 óráig maximum. És bár Hajdú-Bihar megye eleve arról híres, hogy nincsenek közel egymáshoz a települések – így nagyon kicsi az a terület, ami közvetlenül egy város mellé esik – időszakos zajt hallhatnak a lakók. Tény azonban, hogy most betakarítási időszak van, ugyanakkor aszály is, így a kalászosok hamar megértek. Gyorsan leadták a vizet, nem volt csapadék, száraz a levegő, így hamar elérték a betakaríthatósági állapotot. Ha kint maradnak a földön, tovább veszíthetnek a nedvességükből és mennyiségi kiesést okozhatnak a termelőnek, 5-6 százalék súlyveszteséget okozva. Ráadásul az érett gabonánál egy eső is jelentősen tudja rontani a minőséget, ezért kell sietni, akár éjszaka is betakarítani – hangsúlyozta, hozzátéve, a szárazság miatt nincs harmat, ami ellehetetlenítené ilyenkor a kombájnok számára a munkát.

Legény Péter a zöldborsó betakarítására is kitért. – Ebben az esetben még kritikusabb a helyzet. Órákon is múlhat, hogy megfelelő minőségben kerüljön a feldolgozóhoz a zöldborsó, ha túlérik, feldolgozásra alkalmatlan lesz. Akkor pedig nem veszik át, a termelő ottmarad a táblájával, a megtermelt borsóval. Azt mondom, legyenek türelemmel a lakók, nagyjából – időjárástól függően – még egy hetet kell várniuk a kalászos betakarítás miatt. A zöldborsó esetében folyamatos ugyan a munka, de lassan az is véget fog érni – összegezte.

