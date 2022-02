Ugyan a legtöbben nem fő turisztikai célpontként tekintenek Egyekre, a település mégis olyan adottságokkal rendelkezik, amelyek lehetőséget adnak erre. – Bár itt vagyunk a Hortobágyi Nemzeti Park és a Tisza-tó csücskében, négy megye határán, illetve a közvetlen környezetünkben öt csárda is működik, a természeti kincseink ellenére mégsem bővelkedünk látványossággal – mondta lapunknak Miluczky Attila polgármester.

Maga a település a 202 éves katolikus templomán és a parasztházain kívül sok építészeti örökséget nem kínál, de igazi horgász- és kerékpáros-paradicsom. – A turizmus területén kettőt léptünk előre: 19 férőhelyes úszóműves csónak- és kisgéphajó-kikötőt építettünk a Tisza-partra, és a falu közepén lévő elmocsarasodott Válykos-tóból egy csónakázásra, vízibiciklizésre, horgászatra és szabadidő eltöltésére alkalmas tavat alakítottunk ki. Azt gondolom, ezek egy olyan hosszú útnak voltak az első lépései, melynek a végén akár az is lehet, hogy pezsgő turisztikai élet jön létre – mutatott rá a polgármester. Pályázati támogatással szeretnének a kikötőt kiszolgáló épületet létrehozni, ahol az odalátogatóknak lehetőségük lenne a tisztálkodásra.

Igazi paradicsom

– Célunk a Tisza-tavi és hortobágyi kiemelt fejlesztési térségeket összekapcsolni, és megszüntetni azt a turisztikai fekete lyukat, amely már régen jellemző erre a vidékre. Olyan kitörési pontokat keresünk, amelyekkel nem ütjük a szomszédos települések programjait, hanem inkább erősítjük. Ilyenek a vízi-, kerékpáros és ökoturizmus szerelmeseinek nyújtott lehetőségeink. Mindehhez kiváló segítség a Tisza, az EuroVelo 11-es út és a Hortobágyi Nemzeti Parki közigazgatási területünket átfedő része – részletezte.

Rámutatott, a horgászoknak igazi paradicsomként hat az érintetlen Tisza-part, az Ohati-halastavak és a falu központjában található Válykos-tó.

Évente több száz kutyának találnak új gazdát | Fotó: önkormányzat

Szerető otthont a kutyáknak

A természeti adottságok mellett a polgármester a hozzájuk látogatók figyelmébe ajánlja az egyeki gyepmesteri telepet is, ahol 42 település ebrendészeti feladatait látják el. – Az ország legjobban működő gyepmesteri telepe a miénk. Mitől tartjuk magunkat a legjobbnak? – vetette fel a kérdést, majd meg is válaszolta. – 2020-ban 602 kutyát sikerült újra gazdásítani, nem tudunk olyan telepről, amelyiknek több sikerült volna, de sajnos altatnunk is kellett – mondta Miluczky Attila. Tudatta, több állatvédő szervezettel kitűnő együttműködésük van, ugyanakkor keresnek olyan embereket, akik segítenek nekik az újragazdásításban, hogy minél több négylábú találhasson szerető otthonra.

