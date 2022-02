Közel harmadával kerül többe a burgonya Magyarországon, mint egy éve, és a termelők úgy vélik, további áremelkedésre kell számítani. A KSH friss adatai sem cáfolják ezt, valóban a krumpli jelenleg a legjobban dráguló termék, múlt hónapban 30,3 százalékkal kértek érte többet, mint egy évvel korábban. Szűcs Attila, a Burgonya Terméktanács Étkezési Burgonya Szekció tagja több sajtóorgánumnak is úgy nyilatkozott, a 40 fokos nyári hőség és a hőhullámok nem kedveztek a termelőknek. Megjegyezte, a magyar árakat igazából a nyugat-európai árak határozzák meg, így ilyenkor már behozatalra szorul hazánk burgonyából. Hozzátette, idén további 25-30 százalékos drágulásra számítanak a termelők a kötelező minimálbér-emelés és a megugró energiaárak miatt.

Az időjárás sem kedvezett

A szóban forgó zöldség árnövekedéséről a debreceni nagypiacon is megkérdeztük az árusokat, akik egyöntetűen elmondták: a további drágulás sem kizárt! Dari István őstermelő a Naplónak úgy fogalmazott, meg kell küzdeniük a műtrágya, valamint a szervestrágya-árak emelkedésével. – Mondhatni, meg van kötve a kezünk, nem tudunk mit tenni. A vásárlóink sokallják az egy kilogramm burgonyáért kifizetett 280-300 forintot, ám nekünk is haladnunk kell előre. Mi balatoni rózsa burgonyát értékesítünk, ami elit magból termett homoki magyar pityóka. A terméssel sok helyen találkozhatnak a vevők: sötét rózsa héjú, sárga húsú, nagy gumójú. Kitűnő rezisztencia, bő termés jellemzi, ám a tavalyi év időjárása egyáltalán nem volt neki kedvező. A nagy meleg, illetve a hőingadozás miatt sokkal kevesebb termett, mint az elmúlt években. Egyébként közkedvelt fajta, mivel nagyszerű a tárolhatósága, sokáig eláll. Tavaly ilyenkor körülbelül 220 forintért adtuk kilónként a burgonyát, azóta egy 30 százalékos növekedésről beszélhetünk – tette hozzá.

Megváltozott szokások

Körbejártuk a piacot, és elmondható, 250 forintnál olcsóbban sehol sem adják a burgonya kilóját. Ennek ellenére fontos megjegyezni, a fentebb említett árnál jóval kevesebb összegért hozzájuthatunk a közkedvelt zöldséghez, ha nagyobb tételben vásárolunk. Horváth Lajos ebesi termelő megosztotta lapunkkal, hiába 120-150 forintért árulja a desiree étkezési burgonyát, így is alig tud vevőt találni, ugyanis szerinte teljesen megváltoztak a vásárlói szokások. – A mai fiatalasszonyok már alig vásárolnak piacokon, a könnyebbik megoldást választják, még akkor is, ha az költségesebb – hangsúlyozta. Mint elmondta, manapság a legtöbben bevásárlóközpontokban szerzik be, ami szükséges, mert szeretnének mindenhez egy helyen hozzájutni. És nem véletlen, hogy a nagyáruházakban jóval olcsóbbak a zöldségek, gyümölcsök, mert nekik „nem számít”, hogy azon veszteséget termelnek, mert a többi terméken busásan visszajön a kieső összeg – összegezte meglátását.

Horváth Lajos szerint sokan nem értenek hozzá, milyen is a jó krumpli, mert a legtöbben „szemre” vásárolnak, és így esnek abba a hibába, hogy „zsákbamacskát” vesznek. – A francia burgonyát viszik, mint a cukrot, még akkor is, ha a magyar termések duplájáért adják. Ez azzal magyarázható, hogy az említett importáru fényes héjú, simább, apróbb szemű, ám ez a vonzó külső nem véletlen. Leszedés után sokszor megmossák, ami egyáltalán nem tesz neki jót, ugyanis ezáltal könnyebben megtapadnak rajta a gombák, ami végett fogyaszthatatlanná válhat – magyarázta. Leszögezte, a desiree nem hazai, hanem egy régi holland fajta, viszont itthon is termesztik, mivel nagyon jóízű, főzhető és süthető, hasonlóan, mint a balatoni rózsa burgonya. – Akik ismerik a fajtát, keresik. Többnyire viszonteladók vásárolnak, de 5-10 zsáknál (egy zsák 20 kilo­gramm) nem adok el többet egy héten – fogalmazott.

– Drágálljuk, de mit tehetünk? – fogalmazott Kiss Jánosné a Napló azon kérdésére: sokallja-e a piaci árakat. – Jómagam is termesztek otthon zöldséget, és át tudom érezni a termelők helyzetét. Az utóbbi nyár nagyon meleg volt, ráadásul a rengeteg jégeső sem könnyített a dolgokon, szóval nem csoda, hogy emelkedtek az árak – mondta a nyugdíjas asszony.

