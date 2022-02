Tavaly decemberben az ipari termelői árak átlagosan 22,3 százalékkal magasabbak voltak, mint egy évvel korábban. A belföldi értékesítés árai 31,4, az exportértékesítés árai 17,6 százalékkal emelkedtek. Az áremelkedés ütemét elsősorban a nyers-, az alap- és az üzemanyagok drágulása befolyásolta – tette közzé hétfőn legfrissebb kimutatását a Központi Statisztikai Hivatal. A Napló a városban tett körútján arra kereste a választ, hogyan érinti a debreceni lakosságot az általános áremelkedés, mi az, amit a bőrünkön tapasztalunk, illetve hol lehet mégis rést találni a pénzkiadás pajzsán. Mint kiderült,

drágább a ruházat, az enni- és innivaló, a papír-írószer, de emelkedtek a szolgáltatások díjai is. Ötödével kerül többe a kozmetika és a fodrászat, és az autószervizben is mondhatnak olyan számot egy-egy nagyobb alkatrész áraként, amitől kikerekedik a szemünk.

Vannak viszont leértékelések, kuponok, akciós újságok, kedvezmények az online vásárláshoz, és ami a legfontosabb: a híres magyar lelemény.

A tavaszi szezonig tartják a tavalyi árakat a helyi ruházati- és háztartásicikk-kereskedők; erre több érvet is felsorakoztatott Nagy László Imre, amikor a Napló munkatársa riportjának első helyszínén, a debreceni zsibvásáron kérdezte. – Az önkormányzat nem emelte a helybérleti díjakat a Zsibin, ezért amíg a készlet tart, az árakat a tavalyi szinten tudjuk tartani – szögezte le. Hozzáfűzte, hogy heti beszerzéssel dolgoznak ugyan, de az áremelést így is érzik: egy hónap alatt akár 400-500 forinttal is nőnek a ruhadarabok beszerzési árai.

Forrás: Kiss Annamarie

Bevételből kiadás

Nem csorbulhat a nívó, de a körömvágó olló sem Mózesné Éva debreceni szépségszalonjában. A belvárosban tevékenykedő gyógypedikűrös szakember is jelentős, 20 és 40 százalék közötti áremelkedésről számolt be lapunknak a munkavégzéséhez szükséges alapanyagokkal kapcsolatban, árlistáját mégis csak 20 százalékkal emelte meg. – Erre a minőség megtartása miatt volt szükség – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy nőttek az üzletek bérleti díjai, de a vendégkör szokásai is megváltoztak, jóllehet, ez már a pandémia miatti elővigyázatossággal is összefügg. – Akinek fájdalmai vannak és gyógypedikűrre van szüksége, ugyanolyan rendszerességgel jön, mint régebben, viszont kevesebb szépészeti szolgáltatást kérnek a szalonunk vendégei – fejtette ki. Beszélt arról is, hogy vendégkörük száma nem változott, de érezhető, hogy a szépségápolásra kevesebb jut az utóbbi időben: ritkábban mennek, kevesebb szolgáltatást kérnek, így kevesebbet is költenek szépítkezésre a debreceniek.

A gyereken utoljára

A Csapó utcai bevásárlóközpont vásárlói köréhez tartozó családos válaszadóink között azonos az értékrend, ha a gyerekről van szó. Mindenki máson, de a gyerekein végső esetben igyekszik pénzt megtakarítani. Mózesné Éva a heti nagybevásárlásnál néha 5-10 ezer forint különbséget is tapasztal. Sokkal többet fizet az iskolás gyerekének is a papír-írószer boltokban, a minap négy darab, átlagos minőségű grafitceruzáért 1600 forintot hagyott ott. Ő a költségekből többek között azon farag, hogy a ruhákat online akciókkal, a háztartásba pedig lehetőleg árengedményt biztosító kuponokkal vásárol.

Ha benzinre nem is, alkatrészre többet költhetünk idén. Mint megtudtuk, általános szerviznél vagy olajcserénél csak pár száz forint a különbség, ami még nem is annyira szembetűnő a 15-30 százalékos áremelkedés miatt. A zsebünkbe akkor kell mélyebben nyúlnunk, ha elhanyagoljuk a járművet. – Érdemes átvizsgáltatni az autót, mert az elodázott karbantartás és az ezzel járó drágább alkatrészek miatt végül sok pénzünk is bánhatja – tanácsolja Horváth István debreceni autószerelő.

Forrás: Kiss Annamarie

Az általános tűzriadópróba utáni állapotot idézi hétköznap délelőtt a belvárosi piaccsarnok, a keddtől érvényes árstop miatt a hentespultok forgalma biztatóan alakul, nem úgy, mint a húskészítményekkel szemben egykedvűen ácsorgó zöldségkereskedőé. – Amíg nincs az idénygyümölcsök szezonja, az emberek a bevásárlóközpontban szerzik be azt, amit régebben itt – magyarázta a fokhagyma- és káposztahalom mögül Molnár Ilona. Nagyobb árumennyiséget csak hétvégenként visz a piacra, aztán hétköznap délelőttönként lassan elfogy a maradék. A zöldség-gyümölcs kínálatnál legolcsóbb az újhagyma csomagja 150-ért, a legdrágább a mag nélküli szőlő kétezer forintos kilogrammonkénti áron. Húsáruból a legek skáláját a 190 forintos malacfej nyitja és a 7 ezer forintos harcsafilé zárja.

Forrás: Kiss Annamarie

A banán az új burgonya

Egy árban, 380 forintért kapható egy kiló körte, mandarin és narancs a debreceni zsib­vásáron, de közös árcímke van a csökkentett árú banán és a burgonya alatt is, ezek kilójához már 150 forintért is hozzájuthatunk. – Az emberek a hideg miatt inkább a belvárosban vásárolnak annak ellenére, hogy drágább a zöldség és a gyümölcs, de aki kijön, gyakran kifejezetten a gránátalmáért vagy a sérült termékekért jön – mutatott az árus a csakugyan szebb napokat látott barna banánfüzérre.

Közben gyarapodik a Facebook Bravúros beosztók elnevezésű csoportja, ahol a tagok praktikus tanácsokkal segítik egymást. Többek között azt is megtudhatjuk, hogyan lesz a konyhapénzből családi nyaralás, a kinőtt ruhákból új iskolatáska.



SZD