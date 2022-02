A pandémia következtében a korlátozások és a megelőzés nyomán térségünkben is visszaesett az idegenforgalom és az idegenvezetés. Viszont, amikor enyhítettek a szigorításokon, tömegesen érkeztek látogatók Debrecenbe és a környékére

– elevenítette fel a Napló érdeklődésére Herczeg Zsuzsanna, debreceni idegenvezető.



Mint megtudtuk, főleg a Dunántúlról jöttek hozzánk (például a Balatonról), míg tőlünk az ő vidékükre utaztak sokan. Ez leginkább akkor volt jellemző, amikor külföldre alig lehetett menni a járvány miatt, így főként magyar nyelvű vendégeink érkeztek. A szakember felidézte továbbá, hogy amikor nem volt nagyon súlyos a járvány, akkor az idegenvezetők és más szervezetek képviselői tematikus sétákat is indítottak, és többük kisfilmeket is alkotott.

Fellendült a belföldi forgalom



Ugyanakkor az intézmények, múzeumok online sétákat is tartottak. A Református Kollégiumról például Herczeg Zsuzsanna is készített egy kisfilmet, s ez is azt szolgálta többek között, hogy a korlátozások enyhítése után az érdeklődők személyesen is megtekintsék a múzeum gazdag anyagát. Most már erre is van lehetőség, és érkeznek is a látogatók, ám zárt térben továbbra is maszkot kell viselniük. Lázmérés már nincs, viszont a kézfertőtlenítés és a biztonságos távolság tartása még ajánlott. Mostanában sok nyugdíjas érkezik a Dunántúlról fürdőzni Hajdúszoboszlóra is, és onnan jönnek át kultúrprogramként Debrecenbe, megtekinteni a megyeszékhely nevezetességeit. Az tehát mindenképpen egy pozitív hozadéka a pandémiának, hogy fellendítette a belföldi turizmust – mutatott rá Herczeg Zsuzsanna. Úgy véli, hogy

akik soha nem látogattak volna ide, azok most az ország keleti felét is megismerhették, és mindenkinek nagyon tetszett a városunk.

A minap egy 96 tagú csoportjuk volt a Református Kollégiumban, s három részre osztva mutatták be nekik az ottani látnivalókat. A vírustól a vendégek és az idegenvezetők is tartanak, de a szakember tapasztalatai szerint a legtöbb turista fegyelmezett (főként a külföldiek), és előszeretettel viselik a maszkot. Arra a kérdésünkre, hogy nálunk milyen tényleges veszteségeket szenvedett el az idegenvezetői szakma, Herczeg Zsuzsanna kifejtette: amikor a Covid miatt már lezárások voltak, akkor több idegenvezető is szüneteltette a vállalkozását, mivel a vendégek elmaradása miatt anyagilag nem érte meg nekik az, hogy folytassák a tevékenységüket. De ma már ismét szinte teljes létszámmal várják a turistákat.



Mindemellett a szakember arra is emlékeztetett, hogy korábban volt Debrecennek egy olyan internetes felülete, amelyen el lehetett érni az itt dolgozó idegenvezetőket. Ha ismét működne ez a felület, akkor az nemcsak az idegenvezetőket segítené a járvány utáni, újbóli munkához jutásban, hanem a turistáknak is megkönnyíthetné, hogy megtalálják őket, és kiválasszák a nekik szimpatikusat a portfóliójuk alapján.

Fő szempont az idő is



Mik lesznek most a trendek? – tudakoltuk.

Herczeg Zsuzsanna úgy véli, hogy a tematikus sétáknak mindenképpen van jövőjük, de a továbbiakban is népszerűek lesznek azok a – belvárosi, nagyerdei – séták is, amelyek eddig megállták a helyüket. Emellett a környező erdőségekbe vagy templomromokhoz kerékpáros vagy akár Zsuzsi vonattal megtett túrák mind történelmi ismeretszerzésnek, mind pedig kirándulásnak és kulturális kikapcsolódásnak is kiváló programok lehetnek.

A legutóbbi időszakban egyébként külföldről nagyon sok izraeli vendég utazott hozzánk a téli ünnepek idején, ugyanakkor orosz és ukrán látogatók is szép számban érkeztek. Jöttek leendő autógyári szakemberek is, akik itt fognak dolgozni, s a ráhangolódás, ismerkedés érdekében már meglátogatták a várost a családjukkal. Rajtuk kívül mostanában jártak itt dánok, csehek, lengyelek, továbbá belga, kanadai vendégek is. A külföldi egyetemi diákok mellett középiskolás korú külföldi cserediákok is érkeznek Debrecenbe, legutóbb például Herczeg Zsuzsanna a Református Kollégiumban két török, egy thaiföldi és egy spanyol diákot kalauzolt, akik, nem túlzás azt mondani, hogy hatalmas érdeklődéssel kísérték figyelemmel az elmondottakat.



Azt is megtudta tőlük, hogy a húsleves, a töltött káposzta és a gulyásleves a kedvenc magyar ételük. Olyannyira, hogy egy iskolai projekt kapcsán alakult egyik csoportjukat töltött káposzta csoportnak nevezték el. Emellett kiemelték, hogy a Református Kollégiumon kívül a Nagytemplom és a Nagyerdő az, ami levette őket a lábukról. Közülük nem egy diák már többször is járt a Református Kollégiumban, mert az első látogatásakor elhatározta, hogy az összes cserediák társának megmutatja azt, hogy milyen nagy hatást gyakoroltak rá annak múzeumi kiállításai. Az ódon, több száz éves falépcsők, a világ legszebb könyvtárai között számontartott műemlékkönyvtár, az egykori diákéletet bemutató iskolatörténeti kiállításon megtekinthető különböző fizikai és kémiai jelenségeket is szemléltető eszközök, a tűzoltóbot (gerundium) kipróbálásának lehetősége stb. arra sarkallta őket, hogy ők is népszerűsítsék a társaik között a Kollégium kiállításait.



Az ideérkezők igényeiről megtudtuk:

ez még most is nagyon sok esetben az általános városnézésre terjed ki. Ettől függetlenül gyakran rábízzák a témát az idegenvezetőre, s egyedül azt adják meg, hogy mennyi idejük van, és arra kell tervet készíteni.

A lelkiismeretesebb idegenvezetők kidolgoznak néhány verziót, s azok közül tudnak választani a turisták. A kínálatban rendszerint szerepel a Nagytemplom, a Déri Múzeum, a Református Kollégium, az Emlékkert, a Szent Anna-székesegyház, valamint a régi lakóépületek – melyeknek mindnek története van –, plusz a Nagyerdőn is tesznek egy sétát, a Debreceni Egyetem és a tér történetét is bemutatva. De a zsidónegyed bemutatását is szokták kérni. A konferenciaturizmus kapcsán pedig nem ritka, hogy VIP vezetést kell tartani, azaz a szervező rábízza az idegenvezetőre a vendéget, és az a feladat, hogy kényelmes tempóban, akár egy kávézást vagy süteményezést közbeiktatva mutassa meg a várost.

De volt már arra is példa, hogy elektromos biciklit kellett bérelnie a számukra, mivel a konferencián részt vevő professzor feleségének azzal volt kedve a városnézéshez. Érdekes feladat volt az is, amikor egy országos biciklitúrát megtevő csoport arra kérte fel, hogy a nagy létszámú kerékpárosaikat biztonságos útvonalon vezesse át a városon, miközben be is mutatja azt. Ez természetesen előkészületeket is igényel ilyenkor, hiszen nem árt bejárni előtte azt az útvonalat, amelyen aztán az idegenvezető a KRESZ előírásainak megfelelve kalauzolja őket.



A legváratlanabb helyzeteket és kéréseket is meg kell oldani.

Az is előfordult, hogy a japán csoportot nem a történelem, hanem a legjobb vásárlási lehetőség tartotta lázban, és miután elkalauzolta a turistabuszt a megfelelő hipermarketbe, ott a vásárlásban kellett segíteni.

Vagy éppen egy amerikai csoportnak sürgős mosási lehetőséget találni, miután a szállodájukban erre nem volt személyzet. Így taxikat kellett hívnia, és azokkal elszállítani a vendégeket az önkiszolgáló mosodába, majd segédkezni az eszközök használatában, és türelmesen megvárni velük a mosás végét, miközben a magyar borokról kértek véleményt, milyet érdemes vásárolniuk. Emellett sok esetben a parkolásra is neki kell alternatívákat ajánlania.

Módszertan és a stílus



Herczeg Zsuzsannától megkérdeztük azt is, hogy mi adja az idegenvezetői pálya szépségét. Mint elmondta, többek között az, hogy különböző emberekkel lehet találkozni, s ezáltal megismerhetők ők is, az érdeklődésük és a kultúráik is. Kicsit exhibicionista is ez a szakma, hiszen aki szeret beszélni, szerepelni, tanítani, és folyamatosan képezi magát, az örömmel adhatja át a tudását (színes adalékokkal fűszerezve) másoknak. Így az is sikerélmény, amikor valaki azt mondja, hogy az előadás kapcsán alaposabban is utánanéz az adott helynek, személynek, történelmi eseménynek.



Zsuzsannának is nagy öröm, hogy népszerűsítheti Debrecent és annak nevezetességeit. Ezáltal külföldi turistákat is tud vonzani Magyarország második legnagyobb városába. Ugyanakkor a debrecenieknek is sok újat lehet mondani Debrecenről, annak ellenére is, hogy sokuk azt gondolja, hogy mindent tud a városról. Az idegenvezetés alatt azonban ők is rácsodálkoznak, hogy mennyi mindennel nem voltak tisztában.

Amelyik idegenvezető minderre nincs kiképezve, azzal is rombolhatja a város hírnevét, hogy nem szakemberként beszél, és tárgyi tévedéseket, rossz dátumokat, neveket közöl, vagy akár nem megfelelő módszertannal és stílussal. Nagyon nagy az idegenvezetőknek a felelősségük amiatt is, hogy aki előzetes tudás nélkül látogat egy adott településre, az csak annyit és azt fogja megtudni, amit az idegenvezetők átadnak nekik. Emiatt is lenne hasznos, ha nem csak sztereotípiákban gondolkodnának az idegenvezetők, mint esetünkben az úgynevezett Debrecen–Hajdúszoboszló–Hortobágy-háromszögben – gondolhatnánk.



Herczeg Zsuzsanna szerint ez egyrészt igaz, másfelől azonban az is árnyalja, hogy az ideérkezők többségének kevés ideje van városnézésre, s nekik hiába is próbálnának meg bemutatni mást – főként, hogy szintén nem kevesen kifejezetten ezt kérik. Az egész városra van például másfél-két órájuk, s azalatt kell minél többet elmondani róla.

Csak szakképesítéssel



Fontos az is – hangsúlyozta Herczeg Zsuzsanna –, hogy egy jó idegenvezető próbálja minden kívánságát kielégíteni a vendégnek. Amikor jön egy csoport, megkérdezik az összetételét, honnan érkeztek, és ha vannak kapcsolódási pontok a város és az ő területük között, akkor azokat is érdemes hangsúlyozni, hiszen azáltal még inkább közelebbinek érezhetik magukhoz Debrecent, amelyet így egyfajta ismeretlen ismerősként zárhatnak a szívükbe. Nézni kell a korosztályt is, hiszen nem mindegy, hogy diákoknak vagy nyugdíjasoknak fognak vezetni. Minderre tulajdonképpen igazából születni kell, s ha nincs meg az emberben adottságként az empátia és a hozzájuk fordulás készsége, akkor nem biztos, hogy beválik az adott személy idegenvezetőként.



Ugyanakkor még abban az esetben is, ha hasonló színvonalú szakmaisággal rendelkezik két idegenvezető, a stílusukban lesznek különbségek. Emiatt is lehet az, hogy esetleg egyik vendégnek az egyik, a másiknak pedig egy másik stílus lesz szimpatikusabb. Az azonban biztos, hogy rá kell hangolódni a csoportra, s el kell nyerni a szimpátiájukat. Ha látják a lelkesedést, a legtöbb esetben ők is lelkesedni fognak. Nem véletlen az se, hogy idegenvezetni hivatalosan mindenhol csak idegenvezetői szakképesítéssel és igazolvánnyal lehetséges, máskülönben törvényellenes. Ez az idegenvezetők érdekeit is hivatott védeni, valamint a turisták minőségi, megbízható kiszolgálása is a célja. Herczeg Zsuzsanna az első szakképesítését még adys gimnazistaként szerezte, majd pedig egy egyetemi OKJ-s tanfolyamot is elvégzett. Ezeknek köszönhetően angol és magyar nyelven vezethet. Mindemellett főiskolán turisztikai szakképesítést is szerzett, hogy a turizmus egyéb területein is otthon legyen, hiszen a vendégek megannyi egyéb kérdéssel fordulnak az idegenvezető felé.



Ételekkel, éttermekkel, hotelekkel, pénzváltással stb. kapcsolatban is kikérik a tanácsát. De sokat segít neki az is, hogy újságíróként egy internetes női magazinban, valamint saját blogoldalán is több esetben publikál akár Debrecenhez is kötődő személyeket, eseményeket is bemutató, kevésbé vagy egyáltalán nem ismert érdekességekkel fűszerezett kultúrcikkeket, melyeket be tud építeni az idegenvezetéseibe is.

Mindegyik alkalom különleges



Visszatérve az idegenvezetés fortélyaira, megtudtuk: az első találkozáskor meg kell teremteni egy bizonyos hangulatot, a kapcsolódási pontokat, s ezt el is várják. Lehet poénokat mondani, ezekre vevők is, de a határokat mindig tartani kell. Az is fontos, hogy olyan hangerővel és artikulálva kell beszélni, hogy mindenki értse és hallja. És ne feledjük:

teljesen más úgy megérkezni, hogy vár minket egy kedves helyi ember, aki törődik, foglalkozik velünk!

– ecsetelte Herczeg Zsuzsanna.



Végül beavatott minket abba is, hogy minden egyes idegenvezetés nagyon személyes és nagyon különleges, hiszen mindegyik egyedi. Jó látni a vendégek lelkesedését, és az a legnagyobb elismerés, amikor hálásak a részletes és érdekes elbeszélésekért – amelyek miatt késztetést éreznek mélyebben is utánanézni az elhangzottaknak, és másoknak is ajánlani az idegenvezetőjüket.



