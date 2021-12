– Azok az eredmények, amelyek a harmadik negyedévet jellemezték, szerencsére még most is éreztetik a hatásukat a vendéglátószektor teljesítményében. Több szálloda is rekordárbevételről és magas foglaltságról számolt be októberre vonatkozóan, és van olyan ház, ahol ez a lendület még novemberre is kitart. A belföldi érdeklődés magas, az utazási kedv nem tud külföldi utazások során kielégítést nyerni, így az érdeklődés a hazai desztinációk felé fordul, amelynek egyik győztese Debrecen. Ugyanakkor az utazók egyre óvatosabbak a vírushelyzet miatt.