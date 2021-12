Utóbbi álláspontot képviseli Erdei Tamás, a Rapid Autókereskedés ügyvezetője is, szerinte inkább az autók beszerzése lett nagyon nehéz. – Ha a tavaly, tavalyelőtt megvásárolt autókat nézzük, ugyanazt az évjáratot most változatlan árban vesszük. A használt autók 80-90 százaléka gyakorlatilag kintről érkezik, akár itt, a Szikgáton, akár városszinten. Míg 2019-ben 310-es, 315-ös euróval vásároltuk ezeket az autókat, most 370-essel. A végén valakinek ezt meg kell fizetni, úgyhogy többet nem tudunk rajta keresni, sőt még jobban szűkülnek a lehetőségeink. Konkrét példa: mondjuk egy 2013-as Hyundai i30-ast árultunk 2 millió 6-700 ezerért 2 évvel ezelőtt, és most is ugyanannyiért adjuk. Csak azóta eltelt két év – szögezte le a városszéli kereskedés vezetője, majd hozzáfűzte, ezt a típust külföldön meg tudták vásárolni 5-6 ezer euró közt, most lehet, hogy 6 ezer euró fölötti összeget kell érte adniuk. – Szóval kint is egyre komolyabb a drágulás, és nem csak az új autó helyett választott használtak szegmensében.