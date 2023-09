Debrecen és Hajdúszoboszló lesz most következő utcakvízünk főszereplője. Mindkét városban tettünk egy-egy virtuális kört, és kiválogattunk pár utcaképet, amelyekről úgy gondoljuk, nem feltétlenül egyértelmű, melyik településen készültek. Neked csak annyi lesz a feladatod, hogy a fotók alatt jelöld be a tipped. Hatalmas előny, ha Debrecenben és Szoboszlón is extrán jó a helyismereted, így biztos, hogy nem lesz gondod egyik fotóval sem. Kezdhetjük?

Drukkolunk, hogy minél többet eltalálj!