Forgács Barna, a hajdú-bihari vadászkamara elnöke a programokat bemutató szerdai tiszacsegei sajtótájékoztatón elmondta: a nagyközönség számára is nyitott vadásznapi rendezvényekkel a vadászat elfogadottságát is szeretnék növelni. A vadászat ugyanis nemcsak a vad elejtéséről, hanem a természet, a környezet szeretetéről, a barátságok ápolásáról és a sportról is szól - fűzte hozzá.

A rendezvényre 25 hajdú-bihari vadásztársaság jelezte részvételét, és ott lesz Bodrogi Gyula, a nemzet színésze, Magyarország első vadász nagykövete is - jelezte Forgács Barna.