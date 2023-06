Nem a legöregebb, nem is a legnagyobb fát keresi az Év Fája verseny – ahogy arról a megmérettetés honlapján is írnak, azt a fát keresik, amelyik a jelölőknek valamiért fontos. Van helyi szerepe vagy története, esetleg találkozási pontot kínál a lakosságnak, a turistáknak. Az újtikosi „százéves fűzfa” is éppen ilyen, így nem csoda, hogy ott lehet a 2023-as Év Fája verseny kilenc döntőse között. A napokban ellátogattunk a hajdú-bihari faluba, hogy személyesen is megcsodálhassuk az öreg fát. A helyszínen velünk volt Takács József, a település polgármestere, valamint Katona Anita alpolgármester, ők ketten osztották meg velünk a sok évtizedes fűz történetét.

Pompás látványt nyújt

A fiatalok is megismerhetik

A település határáig mehettünk autóval, ott homokos zöld terület várt minket, majd egy ösvény végén megpillanthattuk amint a magasba nyújtózik a szóban forgó fűz. Bájos a környezet: az egykor Tisza vize uralta dimbes-dombos, aprócska tavakkal tarkított, homokos területen jól eső érzés sétálgatni. Madárhang és szellőzúgás. A helyszínre érve a polgármester azonnal megjegyezte, hogy gyerekkorában a barátaival rengeteg időt eltöltöttek itt, ugyanakkor az is kiderült, hogy ezzel a mai fiatalok nem így vannak.

A verseny már abból a szempontból is előnyös, hogy azok a helyi lakosok is megismerik a fűzfa történetét, és helyét, akik eddig nem tudtak róla. Amikor bekerült a döntőbe, akkor sokan megkérdezték tőlem, hogy hol is van pontosan, mert hiába laknak itt helyben, nem tudnak róla.

– Bízunk benne, hogy ezzel a hírnévvel már a fiataljainkhoz is eljut az információ arról, hogy Újtikoson, a Hunyadi utca mögötti ligetben, ezen a csodás helyen itt magaslik egy a gyönyörű fűz. Sok generáció megmászta ezt az öreg fűzfát, ami a fantáziánkban néha vár, néha meg hajó volt – mondta el a polgármester, majd nevetve a fűz vízszintesre dőlt, harkályok vájta, mintegy két méteres törzsét mutatva hozzátette: innen gyerekként nem mertünk leugrani, azt csak a nagyok vállalták be.

Igazi túlélő a fa

Elnéztük egy ideig a hatalmas aggastyán fa vívódását, meghajlott törzsének szenvedését. – Ez a fűz igazi túlélő. Megdőlt a törzse, de új gyökeret eresztve tovább él – nyugtatott meg minket a polgármester.

Turista- és táborhely is lehetne

Az alpolgármester idő közben megmutatta nekünk a nemrégiben kihelyezett ismeretterjesztő táblákat, melyek felfedik a terület környezeti kincseit. Megjegyezte, hogy régen dédelgetett álmuk, hogy egyszer ez a helyszín táboroknak is helyet ad majd. Mint mondta, a helyi közfoglalkoztatottak sokat dolgoznak a terület rendezésén, és szerencséjükre sok természetvédő és -szerető ember lakik a településükön. – A gyerekeknek, főleg azoknak, akik városban élnek, igazi kirándulás lehet egy ilyen környezetben eltöltött idő – jegyezte meg.

Az Év Fája versenyben szereplő döntős fákról az evfaja.okotars.hu/dontosfak oldalon található bővebb leírás, szavazni itt lehet október 1-ig.

