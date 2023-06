Korábban írtunk róla, hogy a Miss World Hungary – Magyarország Szépe címért két debreceni lány is küzd, egyikük pedig már biztosan ott lesz a döntőben. Szabó Orsi sikeresen megnyerte a felkészítőtábor első alversenyét, megszerezve a Miss Fashion 2023 címet. A szőke szépség vasárnap új poszttal jelentkezett be Instagram-oldalán, egyenesen a Miss World Hungary balatoni táborából. Köztudott, hogy a szépségverseny döntője felé vezető úton a lányoknak számos embert próbáló feladatot kell teljesítenie, ám azt álmainkban sem gondoltuk volna, hogy ezek bármelyikének köze volna egzotikus állatokhoz. Tévedtünk, Szabó Orsi ugyanis az említett bejegyzésben irigylésre méltó természetességgel pózol többek között egy kígyóval. A szépségkirálynő-jelölt bátorsága csak egyetlen állat láttán csappant meg, de becsületére váljon, néhány fotó erejéig a rettegett madárpókkal is sikerült szembenéznie.

...betegesen rettegek a pókoktól, a legkisebbet is anya vitte ki a szobámból mindig. De nem akarok félni és szorongani semmitől!

– írta posztjában. Azt is hangsúlyozta, személyisége már most óriási fejlődésen megy keresztül a táborban, ahol folyamatosan feszegetik a határaikat. Így aztán napi szinten tapasztalja meg, hogy sokkal több van benne, mint azt valaha is gondolta.