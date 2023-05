Ahogy már korábban is megírtuk, két debreceni szépség is bekerült a Miss World Hungary szépségverseny döntősei közé. Szabó Orsi és Nehéz Nóra számára kedden kezdődött el a két hetes felkészítőtábor, ahol már túl is vannak az első kisebb megmérettetésen.

Szabó Orsi Instagram-oldalán osztotta meg a jó hírt, miszerint sikeresen megnyerte a tábor első alversenyét, ezzel biztosítva helyét a döntőben. Így már biztosan szoríthatunk érte az élő show-ban.