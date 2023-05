Egészség- és sportnapot rendeztek szombaton Hajdúszoboszlón, a Galgóczi soron. Az eseményre az „Összetartó lakosságért – Hajdúszoboszló” című uniós projekt keretében került sor – tette közzé Facebook-oldalán a fürdőváros polgármestere, Czeglédi Gyula. Mint írja, hasonló rendezvényük már tavaly májusban is volt, valamint a Szociális Szolgáltató Központ képzést is tartott. A projekt célja a hátrányos helyzetű városrészben a rászoruló emberek részére egészségügyi szűrések biztosítása, szakorvosi tanácsadás és néhány egészségügyi kezelés kipróbálása. A rendezvényt az időjárás is kegyeibe fogadta, a résztvevőknek érdekes sportprogramokkal kedveskednek.

Az egészség- és sportnapon megjelent Biró Anita, a körzet képviselője, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke, Dede Erika, a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociális Irodájának vezetője és helyettese, Mónus Erika, valamint Mártonné Német Enikő projektmenedzser – derül ki Czeglédi Gyula posztjából.