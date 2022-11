A bezárások és a visszahúzódások korát éljük, de ehhez képest a legtöbb vendéglátós most jelent meg ezen a fesztiválon; öt melegkonyha van, három hajdúszoboszlói, illetve Debrecenből és Balatonról érkeztek, de természetesen az új boroknak is nagy szerep jut. A korábbi fesztiválokhoz képest több árust sikerült kicsábítanunk ide, a gasztronómiai vonalat többek között mézek, sajtok, kolbászok képviselik, ezen felül kézműves termékek is megtalálhatók itt