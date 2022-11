Egész hétvégén várnak

A szombati nap sem telik el szórakozás nélkül, délután egy órától ismét zenés és táncos produkcióktól lesz hangos a szoboszlói főtér. A nap folyamán a gyermekeket interaktív mesejáték, a sport szerelmeseit freestyle focibemutató várja; de lesz hastánc, fúvószene, stand-up műsor és koncertek is.

Aki pedig a hét utolsó napján is bírja még, az vasárnap is kilátogathat a Szent István parkba, ott ugyanis még vasárnap is zene, finom értelek és vásári forgatag várja a vendéget.

Márton napja valaha az óév utolsó munkaünnepét jelentette, november 11-e egykor hálaadó ünnep volt.

HBN