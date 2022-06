A város polgármestere, Papp László kezdeményezésére – már-már hagyományos módon – ismételten színes programokkal teletűzdelt, ingyenes napot ajándékoztak a frissen végzett tanulóknak.

Tikkasztó hőségre kelt Debrecen városa csütörtök reggel is. A szerencsésebbek légkondicionált irodákban vagy otthonról dolgoztak. Mások pedig épp jól megérdemelt szabadságukat töltötték, és ha a tengerpartra nem is jutottak el, a debreceni strand kiváló hűsölési lehetőséget biztosított számukra. Így jártak Debrecen gimnáziumainak, technikumainak és középiskoláinak tanulói is, akik a város jóvoltából ingyen lubickolhattak a medencék hűs vizében.

Forrás: Czinege Melinda

Lapunk már a korai órákban ott volt, hogy üdvözölje a frissen érettségizett fiatalokat. A kalandmedencénél kezdtünk, ahol viszonylag hamar belebotlottunk az első végzősökbe. A Tóth Árpád Gimnázium három diákja már lassan két hete élvezi a nyarat, várva az egyetemi felvételik eredményét. Pár méterre tőlük hasonló örömmel lubickolt a Debreceni Szakképzési Centrum Kreatív Technikumának két egykori diákja, Pércsi Petra és Bíró Ágnes. Az ő tervük a nyárra munka és pihenés. Kiemelték, kifejezetten jó ötlet, hogy végzősként kaptak egy ilyen lehetőséget a várostól.

Pércsi Petra és Bíró Ágnes

Forrás: Czinege Melinda

A lányokkal beszélgetve, a medence túloldalán egy nagyobb csapatra lettünk figyelmesek. A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának diákjai szó szerint belecsobbantak a nyárba. Bár csak néhányukkal tudtunk szót váltani, a három végzős osztály megannyi diákja a helyszínen hűtötte le magát ezen az izzasztó napon. Egyikük, Kovács Karina lehetőleg minél több bulizást tervez a nyárra. – Természetesen készülünk némileg szeptemberre, én speciel a Debreceni Egyetem pszichológia, illetve anglisztika szakára adtam be a jelentkezésem. Ez a nyár azonban még a szórakozásról szól, kifejezetten üdvözlendő a polgármester kezdeményezése.

Jól esik, hogy gondolnak ránk, fiatal végzősökre, és úgy vélem, remek lenne, ha további, hasonló ötletekkel is élnének felénk. A diákoknak ugyanis most adódik igazán még lehetőségük arra, hogy felhőtlenül éljenek a felelősségteljes felnőtt élet előtt

– hangsúlyozta. Osztálytársa, Bakk Imre Levente szintén az egyetemre készül, de Karinával egyetemben a pihenés, a családdal való kiruccanások kötik le most minden idejét. Vagy éppen a strand… – A Covid-időszak sokban hátráltatott minket, felszabadító érzés, hogy túl vagyunk rajta, ahogy az érettségin is. Jó egy kicsit hátradőlni a dolgos napok után – fejtette ki, utalva jövőbeli tanulmányaira is, hiszen a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai logisztika szakára jelentkezett, és már az alkalmassági vizsgáin is túl van.

Forrás: Czinege Melinda

A fiatalok tehát már kora délelőtt ellepték a strandot, és semmi sem állítja meg őket abban, hogy egy igazán hűsítő, felhőtlen szórakozással teli napot tudjanak maguk mögött.