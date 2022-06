A kánikulával a kellemesen meleg, derűs esték ideje is megérkezett hozzánk. Az embernek kedve támad kiülni egy belvárosi teraszra, és egy finom, hideg ital szürcsölése közben társalogni a barátokkal, vagy megcsodálni a város éjszakai fényeit. De vajon milyen italt válasszon? Egy hideg fröccs, limonádé, vagy egy gyöngyöző söröskorsó tartalma szépítse meg az élményt, esetleg kipróbáljon valami új koktélt, long drinket? Bakó Balázs, a Maszek bartendere, mixere adott tippeket az esti szórakozáshoz.

A nyári koktélok legalapvetőbb változatai az Aperol Spritz, esetleg egy gyümölcsösebb gin-tonik. Nálunk nagyon mennek a trópusi, gyümölcsösebb italok, de a klasszikus, jól bevált koktélok is népszerűek, mint például a Mojito vagy a Daiquiri, a Moscow Mule

– mondta a debreceni szakember, aki hét éve dolgozik mixerként.

Bakó Balázs egyetemistaként, az egri testnevelés szak tanévei közepette, nyári munkaként kezdett bele a mixerkedésbe. Azóta megjárta Siófokot is, mára pedig a belváros szívében keveri a finomabbnál finomabb koktélokat. Bár nem iskolában tanulta a szakmát, autodidakta módon fejlesztve magát mára az ország egyik legtehetségebb mixerévé vált. Versenyekre is jár, legutóbb az országos bajnokságban vitézkedett, kategóriája harmadik helyét bezsebelve.

– Úgy vélem, ehhez a munkához jó emberismeret, és kivételes kommunikációs készség szükséges. Illetve természetesen az sem árt, ha a mixer minden apró elemet ismer maga körül a bárban, így ha egy vendég tanácsot kér, mit is igyon, egészen pontos információval tudunk neki szolgálni – emelte ki.

Forrás: Molnár Péter

Gin és Martini

Bakó Balázs szerint a debreceniek jobban szeretik a long drinkeket, amelyeket nagyobb pohárban szolgálnak fel, így azok – főleg a hölgyek nagy örömére – az Instagramon is látványosabban néznek ki. – Az édes ízek dominálnak, sok jéggel. De egy long drink is attól jó, ha tele van jéggel, főleg ilyen melegben. Két jégkockával le­shake-elve egy ital olyan ugyanis, mintha langyosan innánk. Nem tudja igazán kiemelni az ízeket – fejtette ki, hozzátéve, a gin-tonik pár éve vált divattá, de a Pornstar Martini (ami vaníliás vodkával, maracujalikőrrel, passion fruit pürével készül, és egy prosecco shotot adnak hozzá) is közönségkedvencnek számít, főleg a nők körében.

Apropó, nők: a fiatal szakember szerint már nem számít tabunak a férfiak között sem koktélokat inni, sőt, vannak kifejezetten füstös, whiskey-alapú italok is.

A vendég az első

Fontos, hogy mindig koncentráljunk a vendégeink igényeire. – Ha betér hozzánk valaki, vacsorázni szeretne (előétellel, főétellel, desszerttel), és ajánlanom kell neki egy italt, mindig azt tanácsolom, tartsa a sorrendet. Előbb aperitif italok, majd long drinkek, végül digesztív italok. Utóbbit nem szabad az étkezés előtt ajánlani. A vendég azonban sokszor úgy dönt, ezzel indít, és a desszertre nem marad már ereje, mert eltelítődik.

Bakó Balázs a bárban rengeteg időt tölt ízek kombinálásával, összeboronálásával is. Mint mondta, ilyenkor az új koktéllapot fejlesztgetik, akár fél évig is meg-megkóstoltatva egy-egy vendéggel a friss ízeket. Ha a többségnek bejön, mehet is az itallapra.

– Alapvetően fontos, hogy a cukor, a citrus meglegyen a koktéljainkban, de magát az alapalkoholt is ismerni kell (gin, rum, vodka stb.), és tudni, mi mihez passzol. Egy Bloody Mary zöldséggel készül például, ehhez érteni szükséges a receptet, sokat kell kóstolni, fejben már tudni, mit akarunk felhasználni, és olyan arányban elosztani. Vagy ott vannak a Tiki koktélok (karibi, trópusi stílusú, túldíszített italok kerámiapoharakban): a legerősebbek talán, mivel 4-5 fajta rumból tevődnek össze, így fontos minden szegmensét ismernünk. Személy szerint én a kesernyés ízvilágot szeretem, a Negroni koktélt az év bármely szakaszában szívesen fogyasztom – összegezte a mixer.

Péter Szabolcs