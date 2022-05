Megkérdeztük: Milyen közlekedési eszközzel utazik legszívesebben nyaralni? Asztalos-Keresztury Viktória: Háromszor jártam már Spanyolországban, minden alkalommal repülővel, ám idehaza az autós utak kötetlenségét részesítem előnyben. Terveim között szerepel, hogy a horvát tengerpartra is eljussak kocsival. Asztalos-Keresztury Viktória | Forrás: Molnár Péter Asztalos László: Épp most is üdülök, a fővárosból autóval érkeztem. Szívesebben utazom így, mert nem vagyok kötve semmihez, útközben is meg tudom nézni az érdekességeket, megállhatok, ha jólesne nyújtózni egyet, vagy akár fagyizni. Asztalos László | Forrás: Molnár Péter Kovács Laura: Örömmel vezetek, tavaly többször a magyar tengerig meg sem álltam. A saját szervezésű autós nyaralásokat kedvelem, szeretek a saját utamon járni, és ha nem érzem jól magam valahol, akkor elmehetek onnan. Kovács Laura | Forrás: Molnár Péter Szabó Gabriella Dzsenifer: Egy hete jöttünk haza Ciprusról, a repülős út azonban nem volt kellemes élmény. Ez még inkább megerősített abban, hogy a személyautós üdülés a legkényelmesebb. Nem én vezetek, nézem a tájat, így már maga az utazás pihentet. Szabó Gabriella Dzsenifer | Forrás: Molnár Péter